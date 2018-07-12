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Нил Бломкамп снимет продолжение оригинального «Робокопа»

12 июля
2018 год

Новости кино >>
12 июля 2018
К Нилу Бломкампу, лишившемуся возможности снять продолжение «Чужих» из-за раздутых планов Ридли Скотта, вновь повернулась лицом Госпожа Удача.

Согласно Deadline, киностудия MGM назначила режиссёра ответственным за постановку фантастического триллера «Робокоп возвращается», заявленного в качестве прямого сиквела оригинала Пола Верховена.


По сюжету, который придумали в конце 1980-х Эдвард Ноймайер и Майкл Майнер для несостоявшегося продолжения «Робокопа», робот-полицейский вернётся на улицы Детройта для того, чтобы вернуть ему мир и порядок.

Старый сценарий доведёт до ума Джастин Роудс, работавший над «Терминатором 6» Тима Миллера. Других подробностей о фильме пока нет.
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