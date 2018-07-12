Нил Бломкамп снимет продолжение оригинального «Робокопа»

К Нилу Бломкампу
, лишившемуся возможности снять продолжение «Чужих»
из-за раздутых планов Ридли Скотта
, вновь повернулась лицом Госпожа Удача.
Согласно Deadline
, киностудия MGM назначила режиссёра ответственным за постановку фантастического триллера «Робокоп возвращается»
, заявленного в качестве прямого сиквела оригинала Пола Верховена
.
По сюжету, который придумали в конце 1980-х Эдвард Ноймайер
и Майкл Майнер
для несостоявшегося продолжения «Робокопа»
, робот-полицейский вернётся на улицы Детройта для того, чтобы вернуть ему мир и порядок.
Старый сценарий доведёт до ума Джастин Роудс
, работавший над «Терминатором 6» Тима Миллера
. Других подробностей о фильме пока нет.
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