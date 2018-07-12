«Сердце мира» Мещаниновой вошло в конкурс фестиваля в Сан-Себастьяне

«Сердце мира» Наталии Мещаниновой
, удостоенное Гран-при 29-го «Кинотавра»
, поборется с 12 фильмами за премию Kutxa, которая вручается на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне
лучшему режиссёру-дебютанту, участвующему в конкурсе с первым или вторым фильмом. Об этом сообщается на сайте
смотра.
Соперниками Мещаниновой станут постановщики из Аргентины, Дании, Испании, Японии, Косово, Мексики, Румынии, Швейцарии и Вьетнама. Фестиваль пройдёт в этом году с 21
по 29 сентября
.
В центре сюжета российского фильма — молодой ветеринар Егор, который работает на одной из тренировочных станций для охотничьих собак где-то в глуши. Лисы, олени, барсуки, собаки — это его жизнь. Живёт он в пристройке рядом с домом хозяина. Лечит зверьё, чистит клетки, следит за рабочими, встречает клиентов и их собак. С животными ему проще, чем с людьми. Он берётся за любую работу, лишь бы стать своим для хозяина станции Николая Ивановича и его близких. Егору хочется почти невозможного — стать частью этой семьи.
Сценарий Мещанинова
написала в соавторстве с исполнителем главной роли Степаном Девониным
и Борисом Хлебниковым
. В фильме также снялись Дмитрий Поднозов
, Яна Сексте
, Екатерина Васильева
, Евгений Сытый
и Витя Оводков
. В прокат «Сердце мира» выйдет 27 сентября
текущего года.
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