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«Сердце мира» Мещаниновой вошло в конкурс фестиваля в Сан-Себастьяне

12 июля
2018 год

Новости кино >>
12 июля 2018
«Сердце мира» Наталии Мещаниновой, удостоенное Гран-при 29-го «Кинотавра», поборется с 12 фильмами за премию Kutxa, которая вручается на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне лучшему режиссёру-дебютанту, участвующему в конкурсе с первым или вторым фильмом. Об этом сообщается на сайте смотра.

Соперниками Мещаниновой станут постановщики из Аргентины, Дании, Испании, Японии, Косово, Мексики, Румынии, Швейцарии и Вьетнама. Фестиваль пройдёт в этом году с 21 по 29 сентября.

«Сердце мира» Мещаниновой вошло в конкурс фестиваля в Сан-Себастьяне

В центре сюжета российского фильма — молодой ветеринар Егор, который работает на одной из тренировочных станций для охотничьих собак где-то в глуши. Лисы, олени, барсуки, собаки — это его жизнь. Живёт он в пристройке рядом с домом хозяина. Лечит зверьё, чистит клетки, следит за рабочими, встречает клиентов и их собак. С животными ему проще, чем с людьми. Он берётся за любую работу, лишь бы стать своим для хозяина станции Николая Ивановича и его близких. Егору хочется почти невозможного — стать частью этой семьи.

Сценарий Мещанинова написала в соавторстве с исполнителем главной роли Степаном Девониным и Борисом Хлебниковым. В фильме также снялись Дмитрий Поднозов, Яна Сексте, Екатерина Васильева, Евгений Сытый и Витя Оводков. В прокат «Сердце мира» выйдет 27 сентября текущего года.
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