Начались съёмки «Неправильных»

В Москве стартовали съёмки веб-антиутопии Владимира Мирзоева «Неправильные»
по сценарию Эдуарда Резника
. В первый съёмочный день на площадке исполнительница главной роли Ирина Вилкова
встретилась с актёрами Кириллом Козаковым
и Дмитрием Уросовым
.
«Неправильные» посвящены миру будущего, где отношения между людьми изменились до неузнаваемости. Больше нет необходимости искать партнера для продолжения рода, ведь за воспроизводство населения отвечают таинственные аисты. В центре сюжета — молодая пара Николай и Надежда, которые понимают, что не могут жить в такой системе ценностей. Чувства и эмоции для них намного важнее общепринятых норм. Вместе они решают изменить свою судьбу.
«В первый съёмочный день люди всегда притираются друг к другу, ищут точки соприкосновения, находят общий язык, и обычно это — суета. Но при этом сегодня нам удалось многое изобрести, открыть какие-то нюансы и сделать наш мир более детализированным и наполненным жизнью. Я очень рад, что нам удаётся собирать элементы хаоса, сырой энергии и складывать из них кино», —
рассказал о начале съёмок Владимир Мирзоев.
«Наша история происходит в некоем отдалённом будущем, поэтому мы с Владимиром придумали своеобразное цветовое решение с большим количеством неона и холодных теней, которое хотим пронести через весь проект. Ведь изображение — это то, что создаёт атмосферу и особое настроение. Владимир — режиссёр, который идёт от кадра, и если брать более общо, то мы смотрим в сторону Рембрандта и Вермеера. У нас также есть один главный источник света, который создаёт все нюансы и объемы», —
поделился нюансами работы над сериалом оператор Игорь Кожевников
.
«Всё придуманное заранее часто оказывается инородным в кадре, поэтому в кино персонаж рождается на площадке, это гораздо больше ты в предлагаемых обстоятельствах, чем в театре. Дальше уже какие-то детали, которые рождаются в процессе контакта с партнёром, режиссёром, костюмом и пространством. Мне очень нравится спокойный способ повествования истории, который складывается у нас, как будто мы не спешим за сознанием зрителя, пусть он попробует притормозить. Владимир Мирзоев любит медитацию в кадре, и я тоже», —
рассказала Ирина Вилкова.
«Мы рассказываем об обществе, где люди перестали быть людьми и не могут распознавать мужское и женское начало. С одной стороны — это абсурд, а с другой — очень похоже на нашу действительность. Я против всякой назидательности, но мне очень интересно находиться внутри этой истории, через которую мы показываем, какими могут быть изменения в социальной среде, если человечество лишится своего внутреннего стержня», —
говорит Кирилл Козаков.
«Мы с Владимиром Владимировичем долго ходили очень близкими тропками, и я рад, что они наконец-то пересеклись. Мне кажется, что мне достался один из самых интересных персонажей в проекте. Он очень неординарный. Я фантазирую, что он — подпольный революционер, этакая скрытая пружина проекта. Если говорить о жанре — это антиутопия, некий перекос. В нашей антиутопии мы немного перегибаем палку на тему нравственности. Но, с другой стороны, современные технологии шагнули так далеко, что, возможно, уже завтра наша история окажется суровой реальностью», —
заметил Дмитрий Уросов.
Съёмки, которые продлятся до конца июля, будут проходить в значимых местах Москвы и Подмосковья. Премьера веб-сериала состоится осенью этого года эксклюзивно в соцсети «МирТесен».
обсуждение >>