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Лорд Райден, Соня Блейд и Милина появятся в новой адаптации игры Mortal Kombat

12 июля
2018 год

Новости кино >>
12 июля 2018
Обнародован список персонажей нового фильма по мотивам серии игр Mortal Kombat.

Согласно порталу That Hashtag Show, главным героем экранизации станет некий Коул Тёрнер, потерявший жену и воспитывающий дочку Эмили. Нашлось место и таким каноническим персонажам серии, как Кано, Соня Блейд, Милина, Джексон Бриггс, Лю Кан, Кун Лао, Шан Цзун, Драмин, Кабал, Нитара и Рейко. Примечательно, что Лорд Райден в фильме помолодеет (ему будет всего 14 лет), так что Кристофера Ламберта мы вряд ли снова увидим в этой роли. А Саб-Зиро и Скорпион и вовсе не упомянуты.

Лорд Райден, Соня Блейд и Милина появятся в новой адаптации игры Mortal Kombat

Продюсером картины, всё ещё находящейся на ранней стадии разработки, является Джеймс Ван, а поставит её Саймон Маккуойд, снимавший в прошлом рекламу.

«Смертельная битва», созданная Полом Андерсоном в далёком 1995 году, в своё время одолела «проклятие экранизаций видеоигр» и стала приятным исключением из правила, согласно которому адаптировать игры для кино невозможно.
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