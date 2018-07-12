Лорд Райден, Соня Блейд и Милина появятся в новой адаптации игры Mortal Kombat

Обнародован список персонажей нового фильма по мотивам серии игр Mortal Kombat
.
Согласно порталу That Hashtag Show
, главным героем экранизации станет некий Коул Тёрнер, потерявший жену и воспитывающий дочку Эмили. Нашлось место и таким каноническим персонажам серии, как Кано, Соня Блейд, Милина, Джексон Бриггс, Лю Кан, Кун Лао, Шан Цзун, Драмин, Кабал, Нитара и Рейко. Примечательно, что Лорд Райден в фильме помолодеет (ему будет всего 14 лет), так что Кристофера Ламберта
мы вряд ли снова увидим в этой роли. А Саб-Зиро и Скорпион и вовсе не упомянуты.
Продюсером картины, всё ещё находящейся на ранней стадии разработки, является Джеймс Ван
, а поставит её Саймон Маккуойд
, снимавший в прошлом рекламу.
«Смертельная битва»
, созданная Полом Андерсоном
в далёком 1995 году, в своё время одолела «проклятие экранизаций видеоигр»
и стала приятным исключением из правила, согласно которому адаптировать игры для кино невозможно.
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