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«Игра престолов» претендует на 22 статуэтки Emmy

13 июля
2018 год

Новости кино >>
13 июля 2018
«Игра престолов» претендует на звание «Лучшего драматического сериала» 70-ой телевизионной премии Emmy. Список претендентов на награду опубликован на официальном сайте.

Вместе с сериалом Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса за основную награду поборются «Рассказ служанки», «Очень странные дела», «Корона», «Это мы», а также «Мир дикого запада».

«Игра престолов» претендует на 22 статуэтки Emmy

На звание «Лучшего комедийного сериала» претендуют «Атланта», «Умерь свой энтузиазм», «Блеск», «Удивительная миссис Мейзел» и «Кремниевая долина».

«Лучшим актером в драматическом сериале» могут признать Джейсона Бейтмана («Озарк»), Стерлинга Брауна («Это мы»), Эда Харриса («Мир Дикого Запада») или Джеффри Райта («Мир Дикого Запада»). Среди женщин за аналогичную награду соревнуются Клер Фой («Корона»), Татьяна Маслани («Темное дитя»), Элизабет Мосс («Рассказ служанки») и Эван Рэйчел Вуд («Мир Дикого Запада»).

«Игра престолов» претендует на 22 статуэтки Emmy

Бенедикт Камбербэтч («Патрик Мелроуз»), Антонио Бандерас («Гений») и Джон Ледженд («Иисус Христос - суперзвезда. Концерт») претендуют на звание «Лучшего актера в мини-сериале или телефильме».

Премия Академии телевизионных наук и искусств Emmy была учреждена в 1949 году и считается аналогом «Оскара» в области телевидения. Юбилейная церемония вручения награды пройдет 17 сентября в Лос-Анджелесе.
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