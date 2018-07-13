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«Малефисента» вернется на экраны 29 мая 2020 года

13 июля
2018 год

Новости кино >>
13 июля 2018
Премьера сиквела «Малефисенты» состоится 29 мая 2020 года. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

В новой ленте сыграют Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Эд Скрейн, Харрис Дикинсон и Мишель Пфайфер. Режиссерское кресло картины по сценарию Линды Вулвертон и Джеза Баттеруортса занял Хоаким Роннинг.

«Малефисента» вернется на экраны 29 мая 2020 года

По сюжету первой ленты юная волшебница Малефисента вела уединенную жизнь в зачарованном лесу, окруженная сказочными существами, но однажды все изменилось… В её мир вторглись люди, которые принесли с собой разрушение и хаос, и Малефисенте пришлось встать на защиту своих подданных, призвав на помощь могущественные тёмные силы. В пылу борьбы Малефисента наложила страшное заклятие на новорожденную дочь короля, прекрасную Аврору. Но, наблюдая за тем, как растет маленькая принцесса, Малефисента начала сомневаться в правильности своего поступка — ведь, возможно, именно Аврора могла бы вдохнуть новую жизнь в волшебное лесное царство.
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