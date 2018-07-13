«Малефисента» вернется на экраны 29 мая 2020 года

Премьера сиквела «Малефисенты»
состоится 29 мая 2020 года. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter
.
В новой ленте сыграют Анджелина Джоли
, Эль Фаннинг
, Эд Скрейн
, Харрис Дикинсон
и Мишель Пфайфер
. Режиссерское кресло картины по сценарию Линды Вулвертон
и Джеза Баттеруортса
занял Хоаким Роннинг
.
По сюжету первой ленты
юная волшебница Малефисента вела уединенную жизнь в зачарованном лесу, окруженная сказочными существами, но однажды все изменилось… В её мир вторглись люди, которые принесли с собой разрушение и хаос, и Малефисенте пришлось встать на защиту своих подданных, призвав на помощь могущественные тёмные силы. В пылу борьбы Малефисента наложила страшное заклятие на новорожденную дочь короля, прекрасную Аврору. Но, наблюдая за тем, как растет маленькая принцесса, Малефисента начала сомневаться в правильности своего поступка — ведь, возможно, именно Аврора могла бы вдохнуть новую жизнь в волшебное лесное царство.
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