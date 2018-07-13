Александр Балуев возглавит золотодобывающую артель «Северная»

Действие картины развернется в конце 70-х. По сюжету министерское начальство недовольно Лагиным: он не делится с ними деньгами, но при этом платит большие зарплаты рабочим. Чиновники пытаются дискредитировать его в глазах общественности, а Лагин ищет защиту в Кремле. Он попадает в поле зрения КГБ, после чего чекисты пытаются втянуть его в политические игры против министра МВД.
От тюрьмы Лагина спасает звонок Брежнева. Однако после смерти генсека на него снова начинается охота и его арестовывают. Бандиты нападают на прииск, и сыновья Лагина встают на защиту дела отца. Находясь в тюрьме Лагин пишет письмо Андропову о необходимости реформ в золотодобывающей отрасли. Андропов понимает, что стране необходимы изменения, и неожиданно для всех, Лагина отпускают.
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