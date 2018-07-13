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Спин-оффом о Черной вдове займется Кейт Шортленд

13 июля
2018 год

Новости кино >>
13 июля 2018
Режиссерское кресло спин-оффа о Черной вдове заняла австралийка Кейт Шортленд. Об этом сообщает The Hollywood reporter.

Спин-оффом о Черной вдове займется Кейт Шортленд
фото: Disney

По информации издания, прежде чем остановить свой выбор на Шортленд киностудия Marvel провела встречи с 70 кандидатами, а в приоритете были женщины. Роль Черной вдовы вновь исполнит Скарлетт Йоханссон. Сценарий картины готовит Жаклин Шеффер.

Персонаж Йоханссон впервые появился на экранах в 2010 году в фильме «Железный человек 2». Также Черная Вдова стала героиней ленты «Мстители», приквелом которой и станет новый фильм.
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Железный человек 2Мстители

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