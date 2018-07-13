Спин-оффом о Черной вдове займется Кейт Шортленд

Режиссерское кресло спин-оффа о Черной вдове заняла австралийка Кейт Шортленд. Об этом сообщает The Hollywood reporter.
фото: Disney
По информации издания, прежде чем остановить свой выбор на Шортленд киностудия Marvel провела встречи с 70 кандидатами, а в приоритете были женщины. Роль Черной вдовы вновь исполнит Скарлетт Йоханссон. Сценарий картины готовит Жаклин Шеффер.
Персонаж Йоханссон впервые появился на экранах в 2010 году в фильме «Железный человек 2». Также Черная Вдова стала героиней ленты «Мстители», приквелом которой и станет новый фильм.
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