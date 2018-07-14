Работа над фильмом по мотивам сериала «Аббатство Даунтон» стартует этим летом

Создатели «Аббатства Даунтон
» этим летом приступят к производству полнометражного фильма по мотивам сериала. Об этом сообщается на официальной странице картины в Instagram.
«Добро пожаловать в Даунтон! Мы очень рады сообщить, что «Аббатство Даунтон» выйдет на большой экран. Кинопроизводство начнется этим летом
», – сказано в сообщении.
Над картиной будут работать американская кинокомпания Focus Features
и британская Carnival Films
.
Шесть сезонов «Аббатства Даунтона» выходили с 2010 по 2016 годы. Сериал удостоен престижных премий, в числе которых Emmy, «Золотой глобус» и BAFTA.
Действие разворачивается в 1912 году в Англии. Наследник титула графа Грэнтэма, живущего с семьей в своем родовом имении Даунтон, погибает на «Титанике». Семья ожидает, что теперь, когда наследников мужского пола не осталось, владения и капитал перейдут к его старшей дочери. Но граф, отдавший всю свою жизнь своему поместью, отказывается отстаивать права юной Мэри, считая, что все, включая немалый капитал его жены, должно отойти к наследнику его графского титула, безвестному дальнему родственнику…
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