Скарлетт Йоханссон отказалась от роли трансгендера

Актриса подверглась критике после того, как согласилась исполнить роль трансгендера в ленте. В комментарии журналу Out Йоханссон заявила, главную роль в картине все-таки должен сыграть именно трансгендер.
фото: PATRICK KOVARIK/AFP/Getty Images
«В свете этических вопросов, которые недавно появились в связи с выбором меня на роль Данте «Текс» Джилла, я решила со всем уважением отказаться от участия в проекте», – сказала она.
В ленте «Rub&Tug» Йоханссон предстояло сыграть трансгендера, который в 70-х открыл публичный дом в Питтсбурге под видом массажного салона.
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