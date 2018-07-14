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Скарлетт Йоханссон отказалась от роли трансгендера

14 июля
2018 год

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14 июля 2018
Скарлетт Йоханссон решила отказаться от съемок в фильме Руперта Сандерса «Rub & Tug».

Актриса подверглась критике после того, как согласилась исполнить роль трансгендера в ленте. В комментарии журналу Out Йоханссон заявила, главную роль в картине все-таки должен сыграть именно трансгендер.

Скарлетт Йоханссон отказалась от роли трансгендера
фото: PATRICK KOVARIK/AFP/Getty Images

«В свете этических вопросов, которые недавно появились в связи с выбором меня на роль Данте «Текс» Джилла, я решила со всем уважением отказаться от участия в проекте», – сказала она.

В ленте «Rub&Tug» Йоханссон предстояло сыграть трансгендера, который в 70-х открыл публичный дом в Питтсбурге под видом массажного салона.
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