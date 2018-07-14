Festagent объявляет конкурс на бесплатное продвижение документального фильма

Ведущее российское агентство по продвижению фильмов объявляет приём заявок на конкурс документального кино Festagent Doc
.
Победитель получит контракт на сумму 90 000 рублей на продвижение проекта на 50 кинофестивалей мира.
«В России значительная часть неигровых фильмов снимается на личные деньги режиссёров и продюсеров. Все средства тратятся на производство, поэтому когда дело доходит до работы с фестивалями, бюджет уже на нуле
, – рассказывает куратор Festagent Doc Екатерина Русакова
. – Нам важно поддержать проекты молодых и талантливых авторов и важно, чтобы их работы увидели зрители на фестивалях. С нетерпением ждём авторское документальное кино, в котором слово «кино» занимает ключевое место
».
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 10 август
а. К рассмотрению принимаются документальные работы 2018-го года производства хронометражем от 40 минут.
Заполнить карточку участника и разместить заявку можно на сайте festagent.com
. Также нужно рассказать о своем проекте в соцсетях, где поделиться ссылкой на страницу конкурса.
обсуждение >>