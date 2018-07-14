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Festagent объявляет конкурс на бесплатное продвижение документального фильма

14 июля
2018 год

Новости кино >>
14 июля 2018
Ведущее российское агентство по продвижению фильмов объявляет приём заявок на конкурс документального кино Festagent Doc.

Победитель получит контракт на сумму 90 000 рублей на продвижение проекта на 50 кинофестивалей мира.

Festagent объявляет конкурс на бесплатное продвижение документального фильма

«В России значительная часть неигровых фильмов снимается на личные деньги режиссёров и продюсеров. Все средства тратятся на производство, поэтому когда дело доходит до работы с фестивалями, бюджет уже на нуле, – рассказывает куратор Festagent Doc Екатерина Русакова. – Нам важно поддержать проекты молодых и талантливых авторов и важно, чтобы их работы увидели зрители на фестивалях. С нетерпением ждём авторское документальное кино, в котором слово «кино» занимает ключевое место».

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 10 августа. К рассмотрению принимаются документальные работы 2018-го года производства хронометражем от 40 минут.

Заполнить карточку участника и разместить заявку можно на сайте festagent.com. Также нужно рассказать о своем проекте в соцсетях, где поделиться ссылкой на страницу конкурса.
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