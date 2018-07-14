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Фестиваль авторской анимации «Мультобоз» стартует в российских кинотеатрах 19 июля

14 июля
2018 год

Новости кино >>
14 июля 2018
Фестиваль короткометражной авторской анимации «Мультобоз» стартует в широком российском прокате 19 июля. Об этом сообщает Ассоциация анимационного кино.

Лучшие ленты авторских студий страны — призеры и участники престижных российских и международных фестивалей — впервые будут представлены массовому зрителю.

Фестиваль авторской анимации «Мультобоз» стартует в российских кинотеатрах 19 июля

В первые три часовые программы фестиваля попали проекты Школы-студии «ШАР»: ленты Ивана Максимова, Елены Черновой, Светланы Филипповой, Дмитрия Геллера, Антона Дьякова, Светланы Разгуляевой, Сони Кендель, Анны Романовой, Анны Кадыковой, Владимира Сахновского, Константина Бриллиантова и других. Показы состоятся 19, 26 июля и 2 августа.

Фестиваль пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Ярославле и других городах по всей России.
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