Фестиваль авторской анимации «Мультобоз» стартует в российских кинотеатрах 19 июля

Фестиваль короткометражной авторской анимации «Мультобоз
» стартует в широком российском прокате 19 июля. Об этом сообщает Ассоциация анимационного кино
.
Лучшие ленты авторских студий страны — призеры и участники престижных российских и международных фестивалей — впервые будут представлены массовому зрителю.
В первые три часовые программы фестиваля попали проекты Школы-студии «ШАР»
: ленты Ивана Максимова
, Елены Черновой
, Светланы Филипповой
, Дмитрия Геллера
, Антона Дьякова, Светланы Разгуляевой, Сони Кендель, Анны Романовой, Анны Кадыковой, Владимира Сахновского, Константина Бриллиантова
и других. Показы состоятся 19, 26 июля и 2 августа.
Фестиваль пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Ярославле и других городах по всей России.
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