Создатель «Иллюзии обмана 2» намерен снять фильм о спасательной операции в Тайланде

Режиссер «Иллюзии обмана 2» Джон М. Чу намерен создать фильм, в центре сюжета которого будет история спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде.
«Я не позволю Голливуду отбелить историю спасения в Тайланде…Если это произойдет, мы это просто так не оставим. Это прекрасная история о том, как людей спасали другие люди. Так что любой, кто положил свой глаз на эту историю, должен сделать все правильно и с уважением», – написал он в своем «Твиттере».
фото: RUNGROJ YONGRIT / ТАСС
Лента будет создана в сотрудничестве с кинокомпаний Ivanhoe Pictures, которая уже начала сбор информации и переговоры с представителями Таиланда.
Ранее о желании снять фильм о спецоперации по спасению детей заявил представитель студии Pure Flix Майкл Скотт.
«Мы рассматриваем это как фильм, который мог бы вдохновить миллионы людей по всему миру», – заявил он в ролике, опубликованном в «Твиттере» студии.
23 июня стало известно о том, что 12 подростков и тренер футбольной команды пропали в пещере Тхам Луанг. Часть входов в пещеру, простирающуюся на несколько километров, оказалась затоплена из-за ливней, дети не могли выбраться. Спасательная операция проходила в течение трех дней – с 8 по 10 июля.
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