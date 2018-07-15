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Режиссер триллера «Побудь в моей шкуре» готовит драму о Холокосте

15 июля
2018 год

Новости кино >>
15 июля 2018
Джонатан Глейзер работает над новой драмой о Холокосте: в центре сюжета окажутся свидетели, молча наблюдавшие за зверствами со стороны. Об этом сообщает издание Indie Wire со ссылкой на интервью режиссера для подкаста A Dash of Drash.

Съемки ленты пройдут на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц. В фильме, название которого пока не разглашается, Глейзер намерен рассказать историю Холокоста устами свидетелей, а не жертв или исполнителей приговоров, как это было в других картинах о трагедии.

Режиссер триллера «Побудь в моей шкуре» готовит драму о Холокосте
фото: SUZANNE KREITER/GLOBE STAFF

«Знаете, я был поражен лицами очевидцев, сторонних наблюдателей, причастных к событиям. Обычных немцев…Я задумался, как можно просто стоять и наблюдать за этим? На лицах некоторых даже читалось наслаждение этим зрелищем. Как каким-то спектаклем…», – рассказал он.

Глейзер закончил работу над сценарием в прошлом году. Однако до сих пор детали сюжета проекта, над которым режиссер трудился последние пять лет, оставались в секрете. Съемки картины начнутся следующим летом, а выход фильма ожидается в 2020 году.
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