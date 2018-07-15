ревью

Уайатт Рассел присоединился к касту «Женщины в окне»

Режиссер триллера «Побудь в моей шкуре» готовит драму о Холокосте

О планах экранизировать историю также заявила студия Pure Flix.

Создатель «Иллюзии обмана 2» намерен снять фильм о спасательной операции в Тайланде

Джим Джармуш приступил к съемкам ленты о зомби

Программа стран содружества независимых государств на фестивале в Ереване

Без «Б»: Сто лет Ингмару Бергману

История кино

«Месье Лазар»: проблемы бывают и в школах Канады

Одна из важных проблем в фильме - родительское отношение, взаимопонимание и сотрудничество родителей и детей.