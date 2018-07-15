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Уайатт Рассел присоединился к касту «Женщины в окне»

15 июля
2018 год

Новости кино >>
15 июля 2018
Уайатт Рассел присоединился к актерскому составу киноадаптации романа А. Дж. Финна «Женщина в окне». В новом проекте Джо Райта актер сыграет Дэвида – арендатора комнаты в доме главной героини. Об этом сообщает издание Deadline.

Как сообщалось ранее, фильм будет снят в духе «Девушки в поезде» и «Исчезнувшей», а главную роль сыграет Эми Адамс. Также создатели картины ведут переговоры об участии в съёмках с Джулианной Мур.

Уайатт Рассел присоединился к касту «Женщины в окне»
фото: PHIL MCCARTEN/REUTERS

Сценарий экранизации готовит Трейси Леттс, а продюсерами выступят Скотт Рудин и Эли Буш.

Картина расскажет о детском психологе Анне Фокс, которая живет в пригороде Нью-Йорка и страдает от агорафобии. Героиня пытается заполнить пустоту внутри и вокруг алкоголем и старыми фильмами. Более того, страстью Анны стала «слежка» за образцовой семьей Расселов, которая живет по соседству. Однажды героиня становится свидетельницей жуткого преступления, которое в корне меняет ее жизнь.
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персоны
Эми АдамсДжулианна МурДжо РайтУайат Расселл
фильмы
Девушка в поездеИсчезнувшая

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