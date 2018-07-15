Режиссер «Мстителей» снимет викторианскую драму для HBO

Джосс Уидон
, режиссер «Мстителей
» и «Светлячка
», снимет крупномасштабную драму для канала HBO – The Nevers
. Об этом сообщает издание Variety
.
Действие научно-фантастического сериала развернется в викторианскую эпоху. В центре сюжета – группа женщин с необычными способностями, которые, возможно, помогут им изменит мир.
фото: JORDAN STRAUSS/INVISION/AP/REX/SHUTTERSTOCK
«The Nevers, возможно, самая амбициозная история, которую я создал
», – заявил режиссер.
Уидон выступит в качестве сценариста, режиссера и исполнительного продюсера проекта. Количество эпизодов и дата выхода сериала на экраны пока не сообщаются.
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