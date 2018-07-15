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Режиссер «Мстителей» снимет викторианскую драму для HBO

15 июля
2018 год

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15 июля 2018
Джосс Уидон, режиссер «Мстителей» и «Светлячка», снимет крупномасштабную драму для канала HBO – The Nevers. Об этом сообщает издание Variety.

Действие научно-фантастического сериала развернется в викторианскую эпоху. В центре сюжета – группа женщин с необычными способностями, которые, возможно, помогут им изменит мир.

Режиссер «Мстителей» снимет викторианскую драму для HBO
фото: JORDAN STRAUSS/INVISION/AP/REX/SHUTTERSTOCK

«The Nevers, возможно, самая амбициозная история, которую я создал», – заявил режиссер.

Уидон выступит в качестве сценариста, режиссера и исполнительного продюсера проекта. Количество эпизодов и дата выхода сериала на экраны пока не сообщаются.
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