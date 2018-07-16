Сергей Астахов стал психологом

Сериал поведает о клиническом психологе Андрее Высокове (Астахов), обладающем навыком «проникать» в голову к преступнику и считывать его логику. Однако эта способность мешает главному герою построить нормальные отношения с людьми и делает его зависимым от своих пациентов – бывших преступников и маньяков, которых он поймал. Вместе со следователем Ириной Шумской (Нина Гогаева) он расследует дело о серии убийств, произошедших в небольшом приморском городе.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
«Проект был невероятно сложным, но интересным. Это западные стандарты, что-то типа "Твин Пикс", когда всё странно и необычно. Это определённый стиль. Плюс – очень важен режиссёр. Во-первых, если ты доверяешь капитану, то корабль идёт по намеченному пути, а если пытаешься устроить бунт на корабле, то получается какая-то ерунда. Я полностью доверял нашему режиссёру, и поэтому всё получалось хорошо. В общем, всё прекрасно: и проект отличный, и съёмочная группа была замечательная», – рассказал Сергей Астахов.
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