Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сергей Астахов стал психологом

16 июля
2018 год

Новости кино >>
16 июля 2018
Режиссёр Станислав Мареев завершил работу над 32-серийным психологическим детективом «Под напряжением» с Сергеем Астаховым в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Сериал поведает о клиническом психологе Андрее Высокове (Астахов), обладающем навыком «проникать» в голову к преступнику и считывать его логику. Однако эта способность мешает главному герою построить нормальные отношения с людьми и делает его зависимым от своих пациентов – бывших преступников и маньяков, которых он поймал. Вместе со следователем Ириной Шумской (Нина Гогаева) он расследует дело о серии убийств, произошедших в небольшом приморском городе.

Сергей Астахов стал психологом
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

«Проект был невероятно сложным, но интересным. Это западные стандарты, что-то типа "Твин Пикс", когда всё странно и необычно. Это определённый стиль. Плюс – очень важен режиссёр. Во-первых, если ты доверяешь капитану, то корабль идёт по намеченному пути, а если пытаешься устроить бунт на корабле, то получается какая-то ерунда. Я полностью доверял нашему режиссёру, и поэтому всё получалось хорошо. В общем, всё прекрасно: и проект отличный, и съёмочная группа была замечательная», – рассказал Сергей Астахов.

Компанию Астахову и Гогаевой составили Рубен Симонов, Виктор Рябов, Андрей Лавров, Александр Кузнецов, Дмитрий Никонов и другие актёры.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Сергей Астахов раскроет преступления при помощи психологии
Поиск по меткам
ДетективРоссийские сериалы
персоны
Сергей АстаховНина ГогаеваАлександр КузнецовАндрей ЛавровСтанислав МареевДмитрий НиконовВиктор РябовРубен Симонов (II)
фильмы
Под напряжением

фотографии >>
Сергей Астахов стал психологом фотографии
Сергей Астахов стал психологом фотографии
Сергей Астахов стал психологом фотографии
Сергей Астахов стал психологом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Иосиф Лагидзе
14 июля ушёл из жизни актёр Иосиф Лагидзе.
Юлия Волхонская
13 июля ушла из жизни продюсер Юлия Волхонская.

День рождения >>

Леонид Агутин
Мария Олейникова
Ада Роговцева
Сергей Романович
Мария Сокова
Виктор Соловьёв (II)
Виктория Тарасова
Сергей Цепов
Константин Шафоренко
Ана Паула Арозио
Рубен Блэйдс
Фиби Кейтс
Джинджер Роджерс
Барбара Стэнвик
Брэд Харрис
Джордж Хилтон
все родившиеся 16 июля >>

Афиша кино >>

Зои
мелодрама, научная фантастика
США, 2018
Килиманджара
комедия, мелодрама
Россия, 2018
Клуб миллиардеров
биография, драма, триллер
США, 2018
Офисный беспредел
боевик, комедия, фильм ужасов
США, 2018
Паранормальное
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2017
Это чёртово сердце
драма, комедия
Германия, 2017
Большая афера в маленьком городе
комедия
Италия, 2016
Генезис 2.0
научно-популярный
Китай, Россия, США, Швейцария, Южная Корея, 2018
Монстры на каникулах 3: Море зовёт
комедия, семейное кино
США, 2018
Небоскреб
боевик, фильм-катастрофа
США, 2018
Озеро мёртвых: Русалка
мистика, фильм ужасов
Россия, 2018
Талли
комедия
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью