Съёмки сиквела «Зомбилэнда» запланированы на январь 2019 года

Теперь официально. Студия Sony дала добро на создание сиквела популярной хоррор-комедии «Добро пожаловать в Zомбилэнд»
.
Согласно THR
, съёмки фильма, в который вернутся звёзды оригинала, начнутся в январе будущего года.
Зрители вновь встретятся с Коламбусом (Джесси Айзенберг
), Таллахасси (Вуди Харрельсон
), Вичитой (Эмма Стоун
) и Литтл-Рок (Эбигейл Бреслин
). Из-за последней, сбежавшей из сплочённой команды с неким неизвестным, герои отправляются в путешествие по всей стране. Поиски девушки затруднены тем, что среди зомби появились супермутанты, отличающиеся силой, ростом и выносливостью, и единственный способ их убийства —
режим V.A.T.S
прицельный выстрел в голову. Так что троице предстоит не только отыскать свою юную напарницу, но и уничтожить банду суперзомби.
Сценарий написали Ретт Риз
и Пол Верник
, а в режиссёрское кресло вернётся создатель первой части Рубен Фляйшер
. «Zомбилэнд 2»
выйдет в прокат в октябре 2019
-го, спустя десять лет после премьеры оригинальной картины.
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