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Съёмки сиквела «Зомбилэнда» запланированы на январь 2019 года

16 июля
2018 год

Новости кино >>
16 июля 2018
Теперь официально. Студия Sony дала добро на создание сиквела популярной хоррор-комедии «Добро пожаловать в Zомбилэнд».

Согласно THR, съёмки фильма, в который вернутся звёзды оригинала, начнутся в январе будущего года.


Зрители вновь встретятся с Коламбусом (Джесси Айзенберг), Таллахасси (Вуди Харрельсон), Вичитой (Эмма Стоун) и Литтл-Рок (Эбигейл Бреслин). Из-за последней, сбежавшей из сплочённой команды с неким неизвестным, герои отправляются в путешествие по всей стране. Поиски девушки затруднены тем, что среди зомби появились супермутанты, отличающиеся силой, ростом и выносливостью, и единственный способ их убийства — режим V.A.T.S прицельный выстрел в голову. Так что троице предстоит не только отыскать свою юную напарницу, но и уничтожить банду суперзомби.

Сценарий написали Ретт Риз и Пол Верник, а в режиссёрское кресло вернётся создатель первой части Рубен Фляйшер. «Zомбилэнд 2» выйдет в прокат в октябре 2019-го, спустя десять лет после премьеры оригинальной картины.
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