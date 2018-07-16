ревью

Продолжение диснеевского мультфильма выйдет в прокат 27 ноября 2019 года.

Герои второго «Холодного сердца» заговорят голосами Стерлинга К. Брауна и Эван Рэйчел Вуд

Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун и Эбигейл Бреслин вернутся к своим ролям.

Съёмки сиквела «Зомбилэнда» запланированы на январь 2019 года

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«Гринч» трейлер №2

Кто бы отказал себе в удовольствии испортить Новый год?