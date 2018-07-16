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Данкан Джонс адаптирует для кино комикс Rogue Trooper

16 июля
2018 год

Новости кино >>
16 июля 2018
Создатель «Луны 2112» и экранизации игры «Варкрафт» Данкан Джонс возьмётся за адаптацию комикса Rogue Trooper. Об этом сообщил сам режиссёр на своей официальной странице в Twitter.

Данкан Джонс адаптирует для кино комикс Rogue Trooper
фото: screenrant.com

Серию издаёт 2000 AD с 1981 года. Сюжет закручен вокруг генетически модифицированного солдата Роуга, прекрасно чувствующего себя в постапокалиптическом мире планеты Nu-Earth благодаря устойчивости к ядам и токсинам, а также синему цвету кожи, способствующему выживанию в вакууме. В обмундирование и оружие главного героя впаяны микрочипы, на которые записаны личности его погибших товарищей. Разумеется, его целью стал розыск предателя, виновного в их смерти.

Во Вселенной Rogue Trooper нашлось место не только комиксам, но и немалому количеству книг, видеоигр и настольных игр.

Подробностей о съёмках и актёрском составе новой работы Джонса пока нет.
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Данкан Джонс адаптирует для кино комикс Rogue Trooper фотографии
Данкан Джонс адаптирует для кино комикс Rogue Trooper фотографии
Данкан Джонс адаптирует для кино комикс Rogue Trooper фотографии
Данкан Джонс адаптирует для кино комикс Rogue Trooper фотографии
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