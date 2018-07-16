Данкан Джонс адаптирует для кино комикс Rogue Trooper

Создатель «Луны 2112»
и экранизации игры «Варкрафт» Данкан Джонс
возьмётся за адаптацию комикса Rogue Trooper
. Об этом сообщил сам режиссёр на своей официальной странице в Twitter
.
Серию издаёт 2000 AD с 1981 года. Сюжет закручен вокруг генетически модифицированного солдата Роуга, прекрасно чувствующего себя в постапокалиптическом мире планеты Nu-Earth благодаря устойчивости к ядам и токсинам, а также синему цвету кожи, способствующему выживанию в вакууме. В обмундирование и оружие главного героя впаяны микрочипы, на которые записаны личности его погибших товарищей. Разумеется, его целью стал розыск предателя, виновного в их смерти.
Во Вселенной Rogue Trooper нашлось место не только комиксам, но и немалому количеству книг, видеоигр и настольных игр.
Подробностей о съёмках и актёрском составе новой работы Джонса пока нет.
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