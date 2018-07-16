Супруги Розамунд Пайк и Крис О'Дауд встретятся в баре

Розамунд Пайк
и Крис О'Дауд
сыграют в десятисерийном ситкоме «Семейное положение»
(State of the Union). Сериал разрабатывается для SundanceTV, уточняет Deadline
.
Каждый эпизод будущего телешоу будет длиться всего десять минут. По сюжету у супругов Луизы и Тома сложилась традиция каждую неделю встречаться в баре перед тем, как посетить очередной сеанс терапии для семейных пар.
Над сценарием трудится известный писатель Ник Хорнби
, режиссёром заявлен Стивен Фрирз
. Оба выступят исполнительными продюсерами наряду с Джейми Лоренсон
, Хаканом Кусеттой
, Эйном Каннингом
, Эмилем Шерманом
и Эми Джексон
. За производство отвечает See-Saw Films. Съёмочный период начнётся текущим летом в Лондоне.
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