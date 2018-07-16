Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Супруги Розамунд Пайк и Крис О'Дауд встретятся в баре

16 июля
2018 год

Новости кино >>
16 июля 2018
Розамунд Пайк и Крис О'Дауд сыграют в десятисерийном ситкоме «Семейное положение» (State of the Union). Сериал разрабатывается для SundanceTV, уточняет Deadline.

Супруги Розамунд Пайк и Крис О'Дауд встретятся в баре
фото: variety.com

Каждый эпизод будущего телешоу будет длиться всего десять минут. По сюжету у супругов Луизы и Тома сложилась традиция каждую неделю встречаться в баре перед тем, как посетить очередной сеанс терапии для семейных пар.

Над сценарием трудится известный писатель Ник Хорнби, режиссёром заявлен Стивен Фрирз. Оба выступят исполнительными продюсерами наряду с Джейми Лоренсон, Хаканом Кусеттой, Эйном Каннингом, Эмилем Шерманом и Эми Джексон. За производство отвечает See-Saw Films. Съёмочный период начнётся текущим летом в Лондоне.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Фанатика» превратят в «Фанатичку»
Розамунд Пайк в роли принцессы Ботсваны
Поиск по меткам
Зарубежные сериалыКомедия
персоны
Крис О'ДаудРозамунд ПайкСтивен Фрирз

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Иосиф Лагидзе
14 июля ушёл из жизни актёр Иосиф Лагидзе.
Юлия Волхонская
13 июля ушла из жизни продюсер Юлия Волхонская.

День рождения >>

Леонид Агутин
Мария Олейникова
Ада Роговцева
Сергей Романович
Мария Сокова
Виктор Соловьёв (II)
Виктория Тарасова
Сергей Цепов
Константин Шафоренко
Ана Паула Арозио
Рубен Блэйдс
Фиби Кейтс
Джинджер Роджерс
Барбара Стэнвик
Брэд Харрис
Джордж Хилтон
все родившиеся 16 июля >>

Афиша кино >>

Зои
мелодрама, научная фантастика
США, 2018
Килиманджара
комедия, мелодрама
Россия, 2018
Клуб миллиардеров
биография, драма, триллер
США, 2018
Офисный беспредел
боевик, комедия, фильм ужасов
США, 2018
Паранормальное
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2017
Это чёртово сердце
драма, комедия
Германия, 2017
Большая афера в маленьком городе
комедия
Италия, 2016
Генезис 2.0
научно-популярный
Китай, Россия, США, Швейцария, Южная Корея, 2018
Монстры на каникулах 3: Море зовёт
комедия, семейное кино
США, 2018
Небоскреб
боевик, фильм-катастрофа
США, 2018
Озеро мёртвых: Русалка
мистика, фильм ужасов
Россия, 2018
Талли
комедия
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью