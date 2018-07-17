Зрительская премьера «Календаря» Игоря Поплаухина пройдет в «Октябре» 25 июля

25 июля в рамках проекта «Каро.Арт» пройдет зрительская премьера главной фестивальной короткометражки этого лета — ленты Игоря Поплаухина
«Календарь
».
Фильм рассказывает об обычной женщине, которая каждые несколько месяцев, тайком от родных и близких, отправляется на свидание в тюрьму.
«В «Календаре» ты все время проваливаешься в лакуны своих ожиданий и представлений. Это вообще фильм, который по большей части происходит в голове у зрителя: ты вынужден домысливать предлагаемые ситуации. Вроде бы вполне современный прием, которым при этом чертовски сложно овладеть, не впадая в патетическую многозначительностью. Игорь, как мне кажется, доказал, что им владеет — у него и в сценарии, и в фильме очень точный баланс между тем, что рассказано и не рассказано
», – считает продюсер ленты Константин Шавловский
.
«Календарь» стал победителем конкурса короткого метра на «Кинотавре», а также был удостоен второго места в программе «Синефондасьон» Каннского кинофестиваля. Картину отметили за «сильный кинематографический опыт и мастерское погружение в атмосферу
».
Показ пройдет в киноцентре «Октябрь» на русском языке с английскими субтитрами. Приобрести билеты можно по ссылке
.
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