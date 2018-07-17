Тимоти Шаламе заменит Кайла МакЛахлена в «Дюне» Дени Вильнева

Тимоти Шаламе
может сыграть в экранизации романа Фрэнка Герберта «Дюна»
, режиссерское кресло которой занял Дени Вильнев
. Об этом сообщает издание Deadline
.
Актеру, переговоры с котором вышли на финальную стадию, предстоит перевоплотиться в Пола Атрейдеса. В ленте Дэвида Линча
эту роль исполнял Кайл МакЛахлен
.
«Дюна» – первая часть саги «Хроники Дюны». Эта книга принесла Герберту широкую популярность и стала одним из самых известных научно-фантастических романов XX века.Ранее создатель «Бегущего по лезвию 2049
» заявил о намерении разделить историю как минимум на два фильма.
действие разворачивается в будущем, где люди решили отказаться от техники и максимально развить свои мыслительные способности. Читатель наблюдает за враждой двух могущественных домов: Атрейдес и Харконнен.
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