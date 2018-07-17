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Тимоти Шаламе заменит Кайла МакЛахлена в «Дюне» Дени Вильнева

17 июля
2018 год

Новости кино >>
17 июля 2018
Тимоти Шаламе может сыграть в экранизации романа Фрэнка Герберта «Дюна», режиссерское кресло которой занял Дени Вильнев. Об этом сообщает издание Deadline.

Актеру, переговоры с котором вышли на финальную стадию, предстоит перевоплотиться в Пола Атрейдеса. В ленте Дэвида Линча эту роль исполнял Кайл МакЛахлен.

Тимоти Шаламе заменит Кайла МакЛахлена в «Дюне» Дени Вильнева

«Дюна» – первая часть саги «Хроники Дюны». Эта книга принесла Герберту широкую популярность и стала одним из самых известных научно-фантастических романов XX века.Ранее создатель «Бегущего по лезвию 2049» заявил о намерении разделить историю как минимум на два фильма.

действие разворачивается в будущем, где люди решили отказаться от техники и максимально развить свои мыслительные способности. Читатель наблюдает за враждой двух могущественных домов: Атрейдес и Харконнен.
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персоны
Дени ВильнёвДэвид ЛинчКайл МаклахленТимоти Шаламе
фильмы
Бегущий по лезвию 2049Дюна

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