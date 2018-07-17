Харрисон Форд планирует отправиться на поиски золота

Харрисон Форд
может получить главную роль в киноадаптации повести Джека Лондона «Зов предков»
. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter
.
В ленте по сценарию Майкла Грина Форду может достаться роль золотоискателя Джона Торнтона. Режиссерское кресло проекта занял Крис Сандерс
, а его продюсером станет Эрвин Стофф
.
фото: JOANNE DAVIDSON/SILVERHUB/REX/SHUTTERSTOCK
Книга Лондона, в центре сюжета которой оказалась Клондайкская золотая лихорадка, была опубликована в 1903 году. Повесть была многократно экранизирована.
Приступить к съемкам новой картины планируется в этом году, а выпустить ее на экраны 25 декабря 2019 года.
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