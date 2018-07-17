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Харрисон Форд планирует отправиться на поиски золота

17 июля
2018 год

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17 июля 2018
Харрисон Форд может получить главную роль в киноадаптации повести Джека Лондона «Зов предков». Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

В ленте по сценарию Майкла Грина Форду может достаться роль золотоискателя Джона Торнтона. Режиссерское кресло проекта занял Крис Сандерс, а его продюсером станет Эрвин Стофф.

Харрисон Форд планирует отправиться на поиски золота
фото: JOANNE DAVIDSON/SILVERHUB/REX/SHUTTERSTOCK

Книга Лондона, в центре сюжета которой оказалась Клондайкская золотая лихорадка, была опубликована в 1903 году. Повесть была многократно экранизирована.

Приступить к съемкам новой картины планируется в этом году, а выпустить ее на экраны 25 декабря 2019 года.
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