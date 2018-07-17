Святослав Подгаевский приступил к съемкам хоррора «Яга. Кошмар темного леса»

Стартовали съемки хоррора «Яга. Кошмар темного леса
», режиссером которого выступил Святослав Подгаевский
.
Над лентой, главные роли в которой исполнят Марьяна Спивак
, Алексей Розин
, Светлана Устинова
и Игорь Хрипунов
, работает «Нон-Стоп Продакшн» совместно с компанией QS Films.
«Наш новый фильм – творческий вызов для всей нашей команды. Работая с жанром, мы пробовали разные стилистические формы: от городского true-хоррора до мелодраматического фильма ужасов, экспериментировали с пластикой, ракурсами, монтажом. В «Яге» мы решили соединить элементы приключенческого кино с настоящим хтоническим кошмаром. Мы возвращаемся к мрачной, леденящей душу атмосфере, в которой будет слышен лишь стук зрительских сердец
», – рассказал о проекте продюсер QS Films Иван Капитонов
.
По сюжету картины молодая семья переезжает в новую квартиру на окраине города и нанимает няню для своей новорожденной дочери. Войдя в доверие, няня по ночам пугает младенца и старшего сына Егора, который пытается рассказать о странном поведении няни родителям, но те ему не верят. Для успокоения отец устанавливает камеры наблюдения, но ничего подозрительного на записях не обнаруживается.
Когда однажды Егор возвращается домой, он не находит ни няни, ни маленькой сестры. Тем временем родители пребывают в странном трансе и не даже помнят, что у них была дочь. Егор и его друзья отправляются на поиски и осознают, что няня, на самом деле, — древний славянский демон, которого в народе называли Ягой.
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