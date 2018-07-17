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«Агент национальной безопасности» готовится вернуться на экраны

17 июля
2018 год

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17 июля 2018
Дмитрий Светозаров приступил к съемкам восьмисерийного телефильма «Агент национальной безопасности. Возвращение», главную роль в котором исполнит Михаил Пореченков.

«Агент национальной безопасности» готовится вернуться на экраны
фото: ПрофиСинема

В ленте, которая станет продолжением сериала об агенте ФСБ Алексее Николаеве, также играют Варвара Гусинская, Александр Устюгов, Дмитрий Воробьев, Николай Смирнов и Сергей Мардарь.

Сценарий детективной мелодрамы подготовили Светозаров и Ануш Варданян. Продюсером картины вместе с режиссером выступает Андрей Сигле.

«Агент национальной безопасности» готовится вернуться на экраны
фото: ПрофиСинема

«У нас остались теплые ностальгические чувства к «Агенту национальной безопасности», мы скучали по главному герою Леше Николаеву. Когда сериал создавался, мы были молоды, и сейчас захотелось окунуться в эти воспоминания, поэтому решили снять продолжение. Надеемся встретить взаимность у зрителей», – поделился он.

По сюжету главный герой давно оставил службу, уехал из Петербурга и отправился в глушь, где устроился работать егерем. Спустя 15 лет он возвращается в родной город, чтобы раскрыть обстоятельства смерти близкого друга и напарника Андрея Краснова.
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персоны
Ануш ВарданянДмитрий Воробьёв (II)Варвара ГусинскаяСергей МардарьМихаил ПореченковДмитрий СветозаровАндрей СиглеАлександр Устюгов
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