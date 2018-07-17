«Агент национальной безопасности» готовится вернуться на экраны

Сценарий детективной мелодрамы подготовили Светозаров и Ануш Варданян. Продюсером картины вместе с режиссером выступает Андрей Сигле.
фото: ПрофиСинема
«У нас остались теплые ностальгические чувства к «Агенту национальной безопасности», мы скучали по главному герою Леше Николаеву. Когда сериал создавался, мы были молоды, и сейчас захотелось окунуться в эти воспоминания, поэтому решили снять продолжение. Надеемся встретить взаимность у зрителей», – поделился он.
По сюжету главный герой давно оставил службу, уехал из Петербурга и отправился в глушь, где устроился работать егерем. Спустя 15 лет он возвращается в родной город, чтобы раскрыть обстоятельства смерти близкого друга и напарника Андрея Краснова.
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