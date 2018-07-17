Веб-сериалы из России, Казахстана и Австралии покажут на первом фестивале Realist Web Fest

Первый в России международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest
, который пройдет в Нижнем Новгороде с 4 по 7 августа, объявил участников конкурсной программы. Среди 29 проектов – веб-сериалы из России, Казахстана, Австралии, Израиля, Уругвая, США, Аргентины, Турции, Франции, Германии, Испании, Великобритании.Всего для участия в фестивале было прислано около 150 заявок из более чем 20 стран мира.
«Мы собрали очень обширную и разножанровую программу. Рады такому большому международному интересу к нашему фестивалю. Также пришло много работ из России, что нас приятно удивило, ведь индустрия веб-сериалов у нас только начинает зарождаться. Realist Web Fest – это, в первую очередь, площадка для диалога и обсуждения веб-сериального движения, которое стремительно завоевывает мир
», - отметил генеральный продюсер фестиваля Антон Калинкин
.
В числе российских участников - самый известный отечественный веб-хоррор «Район тьмы
» Арсения Гончукова
; романтичная история о современных москвичах «Это я
» Андрея Феночки
и Елизаветы Симбирской
, уже отобранная на несколько зарубежных фестивалей; российско-британская копродукция «Я выбираю жизнь
» по одноименному литературному бестселлеру; петербургские веб-сериалы – детектив «Вспышка
», актуальный триллер «#Киберпсихолог
», ироничный «Бар «На грудь
» актрисы и режиссера Ирины Вилковой
; популярные в сети сериалы «Дикий Digital
» и «Хроники параноика
»; новая работа Свердловской киностудии «Реальность.net
»; трогательный документально-анимационный проект «Доверие
», над созданием которого работали известные российские режиссеры анимационного кино Михаил Алдашин
, Алексей Алексеев
, а творческим куратором выступила Валерия Германика
.
Среди зарубежных участников – набирающая популярность на фестивалях веб-сериалов во всем мире анимационная драма «Знакомьтесь, Десмондо Рэй!
»; долгожитель веб-сериального движения - вампирский мюзикл «Загнанный
», первая серия которого была создана 20 лет назад голливудским каскадером и специалистом по визуальным эффектам Робертом Чапиным
, работавшим над фильмами «Люди Икс
», «Адвокат дьявола
», «Армагеддон
»; ироничный «Всемогущий
» известного казахстанского кинематографиста и блогера Ердена Телемисова
; немецкий Facebook-сериал «Когда я вырасту
»; яркие комедии «Отель «Романов
» (Уругвай), «Парикмахерская Хани
» (Израиль), «Мы все хотели убить президента
» (Испания), «Я - Андер
» (Аргентина); французские триллеры «Странный
» и «Случайность
»; трогательная австралийская история «Удивительная Грейс
» и экспериментальный проект из Австралии «Республика Шекспира
».
Победителя REALIST WEB FEST определит международное жюри, куда войдут как российские, так и зарубежные продюсеры, режиссеры, актеры, профессионалы digital-индустрии. Помимо главного приза – за лучший веб-сериал – судьи выберут лучшего режиссера, лучший сценарий, лучшую идею и персонажа.
В рамках фестиваля состоится дискуссия с представителями онлайн-кинотеатров о способах дистрибуции веб-сериалов. Кроме того, во время фестиваля будет проходить образовательная секция Realist School с мастер-классами производителей веб-сериалов для студентов Нижнего Новгорода.
Среди гостей фестиваля будут представители крупнейших онлайн-кинотеатров и интернет-платформ - Start, Megogo, Ivi.ru, Amediateka, а также программные директора и отборщики зарубежных веб-фестивалей из Валенсии (Cinema Jove), Берлина (Webfest Berlin), Миннесоты (Minnesota Webfest), Бильбао (Seriesland).
Первый в России международный фестиваль веб-сериалов организован мультимедийным проектом The Digital Reporter
при поддержке Министерства культуры Нижегородской области и департамента культуры Нижнего Новгорода.
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