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Веб-сериалы из России, Казахстана и Австралии покажут на первом фестивале Realist Web Fest

17 июля
2018 год

Новости кино >>
17 июля 2018
Первый в России международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest, который пройдет в Нижнем Новгороде с 4 по 7 августа, объявил участников конкурсной программы. Среди 29 проектов – веб-сериалы из России, Казахстана, Австралии, Израиля, Уругвая, США, Аргентины, Турции, Франции, Германии, Испании, Великобритании.Всего для участия в фестивале было прислано около 150 заявок из более чем 20 стран мира.

Веб-сериалы из России, Казахстана и Австралии покажут на первом фестивале Realist Web Fest

«Мы собрали очень обширную и разножанровую программу. Рады такому большому международному интересу к нашему фестивалю. Также пришло много работ из России, что нас приятно удивило, ведь индустрия веб-сериалов у нас только начинает зарождаться. Realist Web Fest – это, в первую очередь, площадка для диалога и обсуждения веб-сериального движения, которое стремительно завоевывает мир», - отметил генеральный продюсер фестиваля Антон Калинкин.

В числе российских участников - самый известный отечественный веб-хоррор «Район тьмы» Арсения Гончукова; романтичная история о современных москвичах «Это я» Андрея Феночки и Елизаветы Симбирской, уже отобранная на несколько зарубежных фестивалей; российско-британская копродукция «Я выбираю жизнь» по одноименному литературному бестселлеру; петербургские веб-сериалы – детектив «Вспышка», актуальный триллер «#Киберпсихолог», ироничный «Бар «На грудь» актрисы и режиссера Ирины Вилковой; популярные в сети сериалы «Дикий Digital» и «Хроники параноика»; новая работа Свердловской киностудии «Реальность.net»; трогательный документально-анимационный проект «Доверие», над созданием которого работали известные российские режиссеры анимационного кино Михаил Алдашин, Алексей Алексеев, а творческим куратором выступила Валерия Германика.

Среди зарубежных участников – набирающая популярность на фестивалях веб-сериалов во всем мире анимационная драма «Знакомьтесь, Десмондо Рэй!»; долгожитель веб-сериального движения - вампирский мюзикл «Загнанный», первая серия которого была создана 20 лет назад голливудским каскадером и специалистом по визуальным эффектам Робертом Чапиным, работавшим над фильмами «Люди Икс», «Адвокат дьявола», «Армагеддон»; ироничный «Всемогущий» известного казахстанского кинематографиста и блогера Ердена Телемисова; немецкий Facebook-сериал «Когда я вырасту»; яркие комедии «Отель «Романов» (Уругвай), «Парикмахерская Хани» (Израиль), «Мы все хотели убить президента» (Испания), «Я - Андер» (Аргентина); французские триллеры «Странный» и «Случайность»; трогательная австралийская история «Удивительная Грейс» и экспериментальный проект из Австралии «Республика Шекспира».

Победителя REALIST WEB FEST определит международное жюри, куда войдут как российские, так и зарубежные продюсеры, режиссеры, актеры, профессионалы digital-индустрии. Помимо главного приза – за лучший веб-сериал – судьи выберут лучшего режиссера, лучший сценарий, лучшую идею и персонажа.

В рамках фестиваля состоится дискуссия с представителями онлайн-кинотеатров о способах дистрибуции веб-сериалов. Кроме того, во время фестиваля будет проходить образовательная секция Realist School с мастер-классами производителей веб-сериалов для студентов Нижнего Новгорода.

Среди гостей фестиваля будут представители крупнейших онлайн-кинотеатров и интернет-платформ - Start, Megogo, Ivi.ru, Amediateka, а также программные директора и отборщики зарубежных веб-фестивалей из Валенсии (Cinema Jove), Берлина (Webfest Berlin), Миннесоты (Minnesota Webfest), Бильбао (Seriesland).

Первый в России международный фестиваль веб-сериалов организован мультимедийным проектом The Digital Reporter при поддержке Министерства культуры Нижегородской области и департамента культуры Нижнего Новгорода.
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Михаил АлдашинАлексей Алексеев (IV)Ирина ВилковаВалерия Гай ГерманикаАрсений ГончуковАнтон Калинкин (II)Ерден Телемисов
фильмы
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