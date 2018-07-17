Уралкинофест в этом году не состоится

Уральский открытый фестиваль российского кино отменен из-за проблем с финансированием. Об этом заявил программный директор проекта Валерий Кичин.
«Увы, события развернулись так, что второй Уралкинофест прошлого года стал прощальным. Областное начальство, которое два года назад с таким энтузиазмом встретило идею создания в Екатеринбурге большого кинофестиваля игрового кино, в этом году отказало нам в финансировании, – написал он на своей странице в «Фейсбуке». – Мы все до последнего дня надеялись, что случится чудо и спонсоры, которые поначалу обещали было прийти на помощь, найдут смешную в масштабах такого города сумму, которая позволит все-таки сохранить фестиваль. Не нашли. И фестиваля, объявленного на сентябрь, не будет».
фото: сайт фестиваля
По словам Кичина, в области отсутствие средств для проведения фестиваля объяснили «огромными тратами, которых потребовали футбольный чемпионат и международная выставка «Иннопром».
Уралкинофест проходил в Екатеринбурге ежегодно с 2016. Учредителем смотра выступал свердловский Союз кинематографистов России. В прошлом году фестиваль, в рамках которого были организованы показы 120 лент, состоялся со 2 по 8 сентября.
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