Машина Джеймса Бонда и дерзкое ограбление: съемки полнометражного «Полицейского с Рублевки»

В Москве завершились съемки комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» – полнометражного спин-оффа популярного сериала, к концу третьего сезона достигшего уже по-настоящему драматического накала. Фильм выйдет на экраны в конце декабря, но новогоднее настроение съемочной группе пришлось создавать весной и летом. Не без сложностей, но зато с новой машиной Aston Martin и дерзким ограблением. Кино-театр.ру побывал на съемочной площадке полнометражного «Полицейского» и попытался узнать подробности тщательно скрываемого сюжета.
фото: Съемки фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"/Автор: Сергей Карпенко
Съемки новогодней комедии стартовали в марте, когда на улице было еще довольно холодно, а вот праздничного антуража найти практически не удавалось. По словам художника-постановщика Дениса Быкова, для одной из основных сцен, которую снимали в Измайловском кремле, нужна была девятиметровая елка.
«Изначально хотели поставить искусственную, но после обсуждения с каскадерами выяснилось, что это не очень безопасно. Мы стали искать живую. Нашли в подмосковном питомнике, но там после праздников елки связывают, чтобы они хранились до следующего года. Соответственно, когда их развязываешь, они просто стоят колом. Пришлось выбрать одну и ждать, когда она немного отвиснет», – рассказывает художник-постановщик.
Украшения для елки тоже пришлось доставать с дальних складов, но и это была не самая большая сложность. На съемках полного метра режиссер Илья Куликов решил сменить машину Гриши Измайлова. Раньше герой рассекал на Ferrari, принадлежащей, кстати, самому режиссеру, но для «Новогоднего беспредела» понадобилась настоящая машина Джеймса Бонда Aston Martin. Каким-то чудесным способом удалось найти такой автомобиль для героя Александра Петрова.
«Если бы мне сейчас дали Aston Martin, и я бы поехал по МКАДу, наверное, я относился бы к нему иначе, боялся поцарапать, хотя в целом кажется, что это обычный автомобиль, просто ручная работа. А на съемочной площадке обычно возникает такой драйв, что, как правило, ни с тобой, ни с машиной ничего плохого не происходит», – говорит Петров.
фото: Съемки фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"/Автор: Сергей Карпенко
При этом ни один автомобиль ни в кадре, ни за кадром полнометражного «Полицейского с Рублевки», как уверяет художник-постановщик, не пострадал.
Сцену, где главные герои встречаются на складе и решают, что делать с награбленным, и снимали в один из последних рабочих дней в июне. Ограбление при этом происходит в новогодних костюмах.
«Я наконец сыграла Снегурочку. Хотя в детстве, когда начала формироваться моя внешность, я всегда думала, что единственный сказочный персонаж, которого мне могли предложить сыграть, – это Баба Яга. Это настоящая комедия в духе лучших приключенческих фильмов с ограблениями. Мы грабим банк в ярких новогодних костюмах – с Дедом Морозом, оленями, Снегурочками, гномами. Все очень красиво и действительно очень весело», – говорит Софья Каштанова.
Ее героиня Крис несколько изменится внешне – у нее появится челка. На драматической линии и отношениях с мамой, заявленных в третьем сезоне, в полнометражном фильме сосредотачиваться не будут, упор будет сделан на комедии и приключениях, доля которых придется и на Крис. Софье Каштановой – единственной из всех артистов – на съемках пришлось выполнить «опасный трюк». Она прыгала со второго этажа роскошного особняка, который снимали в реальном жилье известного олигарха. По словам Каштановой, все прошло хорошо – ни актриса, ни роскошные апартаменты не пострадали.
фото: Съемки фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"/Автор: Сергей Карпенко
«Костюмы оленей очень жаркие. Зимой было классно, они теплые, все закрывали, но сейчас летом в +25 в этих костюмах ничего не продувается», – делится впечатлениями Гулбис.
Ребята тоже утверждают, что фильм получится просто «бомбическим» – драйвовым, смешным и с большим количеством экшна. Подробностями сюжета они делиться не спешат, зато с радостью рассказывают о том, как режиссер Илья Куликов, которого на площадке называют «Батя», иногда позволяет им импровизировать.
«У нас никто никого не загоняет в рамки, все рождается в обсуждении. В первом сезоне у нас было 30% импровизации, во втором – поменьше, в третьем она есть, ее хватает и в четвертом сезоне так будет. Но в фильме из-за того, что достаточно сжатый хронометраж, надо делать все четко, точно, импровизация, бывает, удлиняет сцену. Но от 5 до 10 импровизаций есть. Мы с удовольствием записываем импровизационные дубли – это наша традиция. И действительно есть очень удачные, они однозначно будут включены», – рассказывает Куликов.
фото: Съемки фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"/Автор: Сергей Карпенко
Что же касается прозвища, то досталось оно ему не только потому, что сработавшаяся за несколько сезонов команда чувствует себя на площадке одной семьей (об этом говорят почти все), но и за счет его сурового нрава. Куликов на этой площадке и в этой семье действительно главный.
«Я считаю, что если режиссер хороший, он должен быть тираном, иначе просто ничего не получится. Не в смысле, что я прихожу и на ком-то вымещаю злость, просто должно быть все достаточно строго, должен быть порядок. Бывает, что люди принимают хорошее отношение за какую-то слабость и садятся на шею. Здесь этого не происходит, но чтобы этого и не происходило в дальнейшем, нужна определенная дисциплина», – строго говорит режиссер.
По его словам, полнометражный «Полицейский с Рублевки» будет понятен и тем, кто не следил за сериалом, а поклонникам приключений Гриши Измайлова на фильме будет «приятно вдвойне».
фото: Съемки фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"/Автор: Сергей Карпенко
«Фильм зацепит искренностью, драйвом, очень яркое кино будет, – в свою очередь отмечает Александр Петров. – Где бы я ни находился, по улицам какого бы города я ни гулял, есть ощущение, что не осталось тех, кто не знает кто такой Гриша Измайлов. Ну а те, кто не знают, сходят в кино, посмотрят полный метр, и для них будет большое счастье посмотреть еще четыре сезона, каждый по восемь серий. И, конечно, они нас всех будут проклинать, потому что их личная жизнь после этого закончится, работа пойдет не в то русло – все время будет уделяться просмотру сериала».
Сам Петров от роли Гриши Измайлова отказываться не собирается, история «Полицейского с Рублевки» ему все еще интересна.
фото: Съемки фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"/Автор: Сергей Карпенко
«Третий сезон показал хорошие рейтинги не потому, что все поставлено на рельсы, и люди уже привыкли. Дело в том, что история развивается, добавляется драматическая линия, герои меняются. Илья Куликов – очень талантливый человек, он понимает, что развитие необходимо. Естественно, полный метр будет взрывом – если в сериале все потихонечку идет, накаляется, то здесь вулкан разверзнется с точки зрения картинки, яркости событий. Это развлекательный жанр, но и есть над чем задуматься, чему поучиться, где всплакнуть. До тех пор пока у Ильи хватает желания и фантазии продолжать эту историю, я буду играть. То, что он придумывает, это круто, рейтинги тому подтверждение. Я, если честно, не знаю больше таких сериалов в России, которые бы при каждом сезоне давали повышение цифр. Это все потому что мы никого не обманываем. И с каждым сезоном набираем обороты, потому что нам всем это в кайф, мы стали большой дружной семьей. У меня много разных интересных предложений, но «Полицейскому» я всегда уделяю особое внимание. Ну и люди смотрят, им это нравится. Как можно отказаться от этого и расстроить всех?» – уверен Петров.
В третьем сезоне в «Полицейском» появилась новая героиня Алиса, которую сыграла Рина Гришина. Будет она и в полном метре.
фото: Съемки фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"/Автор: Сергей Карпенко
«Мне очень нравится, что Алиса очень отличается от моей прошлой героини, которую я несколько сезонов играла в «Кухне» и «Отеле «Элеон». Это совершенно противоположные характеры, но этот мне ближе. Все мои друзья могут это подтвердить. Я в жизни примерно такая же, только не убиваю никого. В третьем сезоне мы накалили атмосферу, но в полном метре сложной драматической линии не будет, это будет комедия, потому что в Новый год людям нужно реально отдохнуть и посмеяться», – отмечает актриса.
Фильм «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» выйдет в прокат 27 декабря.
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