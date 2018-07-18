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Полу Верховену исполнилось 80 лет

18 июля
2018 год

Новости кино >>
18 июля 2018
Сегодня, 18 июля, исполнилось 80 лет выдающемуся голландскому режиссёру Полу Верховену. Мастер не нуждается в особом представлении, за него говорят его фильмы «Робот-полицейский», «Вспомнить всё», «Основной инстинкт», «Звёздный десант» и «Она».

Полу Верховену исполнилось 80 лет

Паул Верховен родился 18 июля 1938 года в столице Нидерландов Амстердаме. В 1960-м окончил физико-математический факультет Лейденского университета. Во время учёбы посещал курсы Нидерландской киноакадемии. В 60-е работал в телевизионной бригаде Голландского Королевского морского флота, а затем перешёл на телевидение, где начал снимать документальные и игровые короткометражные ленты. В 1969 году познакомился с Рутгером Хауэром, который на два десятилетия стал его визитной карточкой, как и оператор Ян де Бонт. Стартом их совместной работы послужил телесериал о похождениях средневекового рыцаря Флориса.

Первым полнометражным игровым фильмом Верховена стала трагикомедия «Дело есть дело» о двух амстердамских проститутках. А лента «Турецкие наслаждения», вышедшая в 1973-м, – первый опыт Верховена в эротическом кино – принесла ему широкую известность. Далее последовали «Оранжевый солдат», посвящённый Второй мировой войне в Нидерландах, автобиография Китти Ниил Дофф «Кити-вертихвостка», экранизация романа известного нидерландского писателя Герарда Реве «Четвёртый мужчина» и драма «Лихачи». Его первый англоязычный исторический фильм «Плоть и кровь» о поражённой чумой Фландрии XVI века стал последней работой режиссёра так называемого «нидерландского периода».

На съёмках «Робота-полицейского»

В середине 80-х уехал в Америку, где нашёл для себя нишу в крупнобюджетном кино, сняв фантастические картины «Робот-полицейский» с Питером Уэллером и «Вспомнить всё» с Арнольдом Шварценеггером, а также легендарный эротический триллер «Основной инстинкт» с Майклом Дугласом и Шэрон Стоун в главных ролях. Затем его американская карьера пошла на спад из-за провала в прокате эротической мелодрамы «Шоугёлз», названной классиком «новой волны» Жаком Риветтом одним из лучших фильмов 90-х. За неё Верховен даже не побоялся лично получить «Золотую малину». Создав ещё две фантастические ленты — экранизацию романа Роберта Хайнлайна «Звёздный десант» и «Невидимку», режиссёр вернулся домой.

У себя на родине Пол Верховен поставил «Чёрную книгу» с Кэрис Ван Хаутен в образе певицы еврейского происхождения Рахиль Штайн, неожиданно для себя оказавшейся в центре Сопротивления во время последних месяцев Второй мировой войны. В 2012-м он выпустил экспериментальный интерактивный телепроект «Одураченный» про владельца крупной строительной фирмы, от которого ускользает удача. А спустя четыре года появился эротический триллер «Она» с Изабель Юппер, удостоенный премий «Сезар» и «Золотой глобус».

С Изабель Юппер на съёмках фильма «Она»

Обладатель 40 наград, среди которых призы Нидерландского кинофестиваля, международного кинофестиваля в Каталонии, фестиваля фантастики и фильмов ужасов в Авориазе, фестиваля в Локарно, Венецианского фестиваля, премия ФИПРЕССИ на фестивале в Торонто и многие другие.
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