Полу Верховену исполнилось 80 лет

Сегодня, 18 июля
, исполнилось 80 лет выдающемуся голландскому режиссёру Полу Верховену
. Мастер не нуждается в особом представлении, за него говорят его фильмы «Робот-полицейский»
, «Вспомнить всё»
, «Основной инстинкт»
, «Звёздный десант»
и «Она»
.
Паул Верховен
родился 18 июля 1938
года в столице Нидерландов Амстердаме. В 1960-м окончил физико-математический факультет Лейденского университета. Во время учёбы посещал курсы Нидерландской киноакадемии. В 60-е работал в телевизионной бригаде Голландского Королевского морского флота, а затем перешёл на телевидение, где начал снимать документальные и игровые короткометражные ленты. В 1969 году познакомился с Рутгером Хауэром
, который на два десятилетия стал его визитной карточкой, как и оператор Ян де Бонт
. Стартом их совместной работы послужил телесериал о похождениях средневекового рыцаря Флориса
.
Первым полнометражным игровым фильмом Верховена стала трагикомедия «Дело есть дело»
о двух амстердамских проститутках. А лента «Турецкие наслаждения»
, вышедшая в 1973-м, – первый опыт Верховена в эротическом кино – принесла ему широкую известность. Далее последовали «Оранжевый солдат»
, посвящённый Второй мировой войне в Нидерландах, автобиография Китти Ниил Дофф «Кити-вертихвостка»
, экранизация романа известного нидерландского писателя Герарда Реве «Четвёртый мужчина»
и драма «Лихачи»
. Его первый англоязычный исторический фильм «Плоть и кровь»
о поражённой чумой Фландрии XVI века стал последней работой режиссёра так называемого «нидерландского периода»
.
В середине 80-х уехал в Америку, где нашёл для себя нишу в крупнобюджетном кино, сняв фантастические картины «Робот-полицейский» с Питером Уэллером
и «Вспомнить всё» с Арнольдом Шварценеггером
, а также легендарный эротический триллер «Основной инстинкт» с Майклом Дугласом
и Шэрон Стоун
в главных ролях. Затем его американская карьера пошла на спад из-за провала в прокате эротической мелодрамы «Шоугёлз»
, названной классиком «новой волны» Жаком Риветтом
одним из лучших фильмов 90-х. За неё Верховен даже не побоялся лично получить «Золотую малину». Создав ещё две фантастические ленты — экранизацию романа Роберта Хайнлайна «Звёздный десант»
и «Невидимку»
, режиссёр вернулся домой.
У себя на родине Пол Верховен поставил «Чёрную книгу»
с Кэрис Ван Хаутен
в образе певицы еврейского происхождения Рахиль Штайн, неожиданно для себя оказавшейся в центре Сопротивления во время последних месяцев Второй мировой войны. В 2012-м он выпустил экспериментальный интерактивный телепроект «Одураченный»
про владельца крупной строительной фирмы, от которого ускользает удача. А спустя четыре года появился эротический триллер «Она» с Изабель Юппер
, удостоенный премий «Сезар» и «Золотой глобус».
Обладатель 40
наград, среди которых призы Нидерландского кинофестиваля, международного кинофестиваля в Каталонии, фестиваля фантастики и фильмов ужасов в Авориазе, фестиваля в Локарно, Венецианского фестиваля, премия ФИПРЕССИ на фестивале в Торонто и многие другие.
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