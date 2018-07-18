Неигровая лента «Мастерская» откроет ретроспективу Алексея Германа

19 июля
в 19:30
в петербургском кинотеатре «Аврора»
состоится показ документальной ленты Сергея Карандашова «Мастерская»
. Лента откроет первую полную ретроспективу Алексея Юрьевича Германа
, посвящённую 80
-летию режиссёра, сообщает пресс-служба мероприятия.
Картина Карандашова посвящена «Студии первого и экспериментального фильма («ПиЭФ»)
, основанной в 1988 году Германом, где свои первые фильмы сняли Алексей Балабанов
, Виталий Манский
и другие режиссёры.
фото: Пресс-служба ретроспективы Алексея Германа
После показа зрителей ожидает Q&A с Алексеем Германом-младшим
, создателями фильма и учениками мастерской Алексея Германа.
Билеты можно приобрести на сайте
кинотеатра «Аврора».
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