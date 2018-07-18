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Неигровая лента «Мастерская» откроет ретроспективу Алексея Германа

18 июля
2018 год

Новости кино >>
18 июля 2018
19 июля в 19:30 в петербургском кинотеатре «Аврора» состоится показ документальной ленты Сергея Карандашова «Мастерская». Лента откроет первую полную ретроспективу Алексея Юрьевича Германа, посвящённую 80-летию режиссёра, сообщает пресс-служба мероприятия.

Картина Карандашова посвящена «Студии первого и экспериментального фильма («ПиЭФ»), основанной в 1988 году Германом, где свои первые фильмы сняли Алексей Балабанов, Виталий Манский и другие режиссёры.

«Мастерская»
фото: Пресс-служба ретроспективы Алексея Германа

После показа зрителей ожидает Q&A с Алексеем Германом-младшим, создателями фильма и учениками мастерской Алексея Германа.

Билеты можно приобрести на сайте кинотеатра «Аврора».
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