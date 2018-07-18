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Елена Коренева стала «Неправильной»

18 июля
2018 год

Новости кино >>
18 июля 2018
Актриса, сценарист, режиссёр и литератор Елена Коренева получила одну из ключевых ролей в антиутопии Владимира Мирзоева «Неправильные». Она воплотит образ повелительницы таинственных аистов и хранительницы давно забытых традиций.

«С Владимиром Мирзоевым я дружу и сотрудничаю как с режиссёром в театре и кино с 1995 года. Доверяю его творческому вкусу и методу. Предложение сняться в веб-сериале "Неправильные" приняла без колебаний и с большим удовольствием. Героиня, которую я собираюсь играть, вполне отвечает моему настроению своим жизненным кредо, своей мудростью и своим вызовом. Но особенно мне импонирует, что это антиутопия, – наиболее подходящий жанр для высказывания об абсурде и трагизме нашего сегодняшнего положения», – рассказала Елена Коренева.

Елена Коренева стала «Неправильной»

В 2017 году актриса получила премию «Ника» за лучшую женскую роль второго плана в мирзоевском фильме «Её звали Муму».

«Неправильные», основанные на сценарии Эдуарда Резника, – первый веб-сериал собственного производства социальной сети МирТесен. Сериал расскажет о мире будущего, где отношения между людьми изменились до неузнаваемости. Больше нет необходимости искать партнёра для продолжения рода, ведь за воспроизводство населения отвечают таинственные аисты. В центре сюжета — молодая пара Николай и Надежда, которые понимают, что не могут жить в такой системе ценностей. Чувства и эмоции для них намного важнее общепринятых норм. Вместе они решают изменить свою судьбу.
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Елена Коренева стала «Неправильной» фотографии
Елена Коренева стала «Неправильной» фотографии
Елена Коренева стала «Неправильной» фотографии
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