Елена Коренева стала «Неправильной»

Актриса, сценарист, режиссёр и литератор Елена Коренева
получила одну из ключевых ролей в антиутопии Владимира Мирзоева «Неправильные»
. Она воплотит образ повелительницы таинственных аистов и хранительницы давно забытых традиций.
«С Владимиром Мирзоевым я дружу и сотрудничаю как с режиссёром в театре и кино с 1995 года. Доверяю его творческому вкусу и методу. Предложение сняться в веб-сериале "Неправильные" приняла без колебаний и с большим удовольствием. Героиня, которую я собираюсь играть, вполне отвечает моему настроению своим жизненным кредо, своей мудростью и своим вызовом. Но особенно мне импонирует, что это антиутопия, – наиболее подходящий жанр для высказывания об абсурде и трагизме нашего сегодняшнего положения», –
рассказала Елена Коренева.
В 2017 году актриса получила премию «Ника» за лучшую женскую роль второго плана в мирзоевском фильме «Её звали Муму»
.
«Неправильные», основанные на сценарии Эдуарда Резника
, – первый веб-сериал собственного производства социальной сети МирТесен. Сериал расскажет о мире будущего, где отношения между людьми изменились до неузнаваемости. Больше нет необходимости искать партнёра для продолжения рода, ведь за воспроизводство населения отвечают таинственные аисты. В центре сюжета — молодая пара Николай и Надежда, которые понимают, что не могут жить в такой системе ценностей. Чувства и эмоции для них намного важнее общепринятых норм. Вместе они решают изменить свою судьбу.
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