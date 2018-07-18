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Грекам покажут «Хождение по мукам»

18 июля
2018 год

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18 июля 2018
Греческий телеканал ERT3 приобрёл права на показ российского сериала «Хождение по мукам», сообщает пресс-служба НТВ.

Премьера 12-серийной экранизации романа-эпопеи Алексея Толстого с Юлией Снигирь и Анной Чиповской в образах сестёр Булавиных состоялась на НТВ в ноябре прошлого года в дни столетия Великой Октябрьской революции. А международная премьера сериала прошла накануне в Каннах на ежегодной международной выставке MIPCOM. Дистрибуцией телевизионной адаптации на мировом рынке занимается Dori Media Group.

Грекам покажут «Хождение по мукам»
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

«"Хождение по мукам", один из флагманских проектов НТВ, символизирует новый качественный уровень нашего сериального производства. Неудивительно, что его просто прекрасно приняли на последнем кинорынке MIPCOM. Dori Media рассказали нам, что сериал вызвал огромный интерес, и мы надеемся стать свидетелями его успеха в Греции, а также других странах в предстоящие несколько месяцев. Мы надеемся, что греческая аудитория оценит атмосферу русской революции, которой отмечен поворотный момент в истории страны», – рассказал генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн.

На данный момент ведутся переговоры о приобретении прав на показ «Хождения по мукам» в более чем десяти странах.
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