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Фестиваль «Доку-MENTAL» объявил о старте конкурса короткого метра

18 июля
2018 год

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18 июля 2018
Фестиваль «Доку-MENTAL», который пройдёт в Москве с 4 по 7 октября, в рамках II Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века» при поддержке онлайн-платформы российского авторского кино «Пилигрим», Киностудии Горького и компании по продвижению фильмов на кинофестивали «Festagent» объявил о начале конкурса документальных и художественных короткометражных фильмов о людях с психическими расстройствами и особенностями развития.

Фестиваль «Доку-MENTAL» объявил о старте конкурса короткого метра
фото: Пресс-служба онлайн-платформы «Пилигрим»

Согласно пресс-службе онлайн-платформы «Пилигрим», сбор заявок стартует 26 июня и продлится до 30 августа. Все присланные работы будут отсмотрены членами жюри с 30 августа по 30 сентября. В состав жюри входят Анна Меликян, Паулина Андреева, Юлия Киселёва, Иван Капитонов, Екатерина Гордеева, Фёдор Стручев, Юрий Муравицкий, Всеволод Коршунов, Екатерина Русакович, Алиса Таёжная и Екатерина Евграфова.

В конкурсе могут принять участие только документальные и художественные короткометражные фильмы, созданные в период с июля 2016-го по июль 2018 года, хронометражем не более 40 минут, затрагивающие тему психического здоровья, на русском языке (с английскими субтитрами) или на английском языке (с русскими субтитрами). Для участия в конкурсе нужно заполнить заявку на онлайн-платформе «Пилигрим».

Победители будут объявлены на открытии фестиваля «Доку-MENTAL» 4 октября в ЦДК. Лауреатов ждут солидные награды. За первое место денежный приз составит 200 тысяч рублей, а за третье - 100 тысяч. Кроме того, можно получить специальный приз в виде сертификата от FESTAGENT на продвижение фильма на 15 фестивалей.
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короткий метрНеигровое/Документальное киноРоссийские фильмы
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