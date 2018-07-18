Фестиваль «Доку-MENTAL» объявил о старте конкурса короткого метра

Фестиваль «Доку-MENTAL», который пройдёт в Москве с 4 по 7 октября, в рамках II Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века» при поддержке онлайн-платформы российского авторского кино «Пилигрим», Киностудии Горького и компании по продвижению фильмов на кинофестивали «Festagent» объявил о начале конкурса документальных и художественных короткометражных фильмов о людях с психическими расстройствами и особенностями развития.
В конкурсе могут принять участие только документальные и художественные короткометражные фильмы, созданные в период с июля 2016-го по июль 2018 года, хронометражем не более 40 минут, затрагивающие тему психического здоровья, на русском языке (с английскими субтитрами) или на английском языке (с русскими субтитрами). Для участия в конкурсе нужно заполнить заявку на онлайн-платформе «Пилигрим».
Победители будут объявлены на открытии фестиваля «Доку-MENTAL» 4 октября в ЦДК. Лауреатов ждут солидные награды. За первое место денежный приз составит 200 тысяч рублей, а за третье - 100 тысяч. Кроме того, можно получить специальный приз в виде сертификата от FESTAGENT на продвижение фильма на 15 фестивалей.
обсуждение >>