Автор «Зелёного слоника» снимет нового «Гамлета»

Режиссёру нужна народная поддержка, и ради этого она запустила краудфандинговую кампанию на сайте Planeta.ru. Появление фильма полностью зависит от того, захочет ли зритель увидеть критическое прочтение Шекспира. Помимо материальной поддержки, создатели также рассчитывают на распространение информации. Собранные средства (три миллиона рублей) пойдут на реквизит, декорации, экспедицию, замок, массовку, транспорт, костюмы, оператора, художника-постановщика, свет, звук и администрирование.
Как заявляет Баскова, «фильм "Я Гамлет" не является экранизацией, хоть и основан на пьесе Шекспира. Это глубокий анализ произведения, поиск утерянных смыслов и ответов на загадки. Мы будем раскрывать значение слов, с которыми Гамлет обращается к Призраку в начале фильма: "Так, старый крот! Как ты проворно роешь! Отличный землекоп!" (Well said, old mole! Canst work i' th' earth so fast? A worthy pioner!).
Не все тайны раскроются, но внутренние конфликты трагедии — новый взгляд на них и их сегодняшнюю актуальность — будет преподнесён жёстко и бескомпромиссно».
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