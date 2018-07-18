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Франц Роговский встречает в гипермаркете Сандру Хюллер

18 июля
2018 год

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18 июля 2018
Кино-театр.ру представляет трейлер одного из лучших фильмов Берлинского кинофестиваля – «Между рядами» немецкого режиссера Томаса Штубера. Главные роли в ленте сыграли Франц РоговскийХэппи-энд») и Сандра ХюллерТони Эрдманн»). В российский прокат фильм выйдет 2 августа.



Главный герой картины Кристиан (Роговский) – новичок в дружной семье огромного супермаркета. В мире бесконечных стеллажей Кристиан встречает Марион (Хюллер) из отдела сладостей. Между ними пробегает искра, а кофейный автомат превращается в место для робких встреч. Однако Марион замужем, а Кристиан слишком застенчив, чтобы сделать первый шаг.

«Мои фильмы всегда рассказывают о повседневности. Меня не волнуют сливки общества. Я интересуюсь жителями окраин – теми, кто по тем или иным причинам оказался на обочине. Я даю им право голоса. В их историях я нахожу поэзию и масштаб. Как и в лучших драмах Шекспира, речь здесь идет о вещах глобальных: о жизни, смерти и любви», – отмечает режиссер Томас Штубер.

Фильм «Между рядами» участвовал в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля. Официальных наград он там не получил, но был высоко оценен критиками и экуменическим жюри, присудившем ему приз. Кроме того, Роговский, считающийся сейчас одним из самых популярных немецких актеров, был отмечен за эту работу премией Немецкой киноакадемии.
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Берлинский кинофестивальНемецкое кино
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Франц РоговскиСандра Хюллер
фильмы
Между рядами

фотографии >>
Франц Роговский встречает в гипермаркете Сандру Хюллер фотографии
Франц Роговский встречает в гипермаркете Сандру Хюллер фотографии
Франц Роговский встречает в гипермаркете Сандру Хюллер фотографии
Франц Роговский встречает в гипермаркете Сандру Хюллер фотографии
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