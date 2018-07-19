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Более 200 мультфильмов попали в программу «Бессонницы-2018»

19 июля
2018 год

Новости кино >>
19 июля 2018
C 19 по 23 июля в Калужской области пройдет международный фестиваль анимационного кино «Бессонница».

В рамках фестиваля на открытом воздухе состоятся показы лучших авторских мультфильмов последних лет.

«Мы стремимся собрать лучшие новинки короткометражной авторской анимации независимо от страновой принадлежности. В этом году в конкурс фестиваля попало 119 работ, а всего на киносмотре будет показано более 200 фильмов, созданных за последние два года», – рассказывает программный директор смотра Павел Шведов.

Более 200 мультфильмов попали в программу «Бессонницы-2018»
фото: Alexey Volkov

Кроме того, для участников подготовлены мастер-классы и творческие мастерские. Детская мастерская «Бессонницы» на этот раз визуально основана на образах из легендарного советского мультфильма «Тайна Третьей планеты».

«Бессонница», партнером которой выступает киностудия «Союзмультфильм», проводится уже в шестой раз: первый фестиваль состоялся в 2013 году и стал одним из основных смотров анимации в России.
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