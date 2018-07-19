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Американские солдаты столкнулись с нацистами-зомби

19 июля
2018 год

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19 июля 2018
В сети появился трейлер фантастического боевика «Оверлорд», продюсером которого выступил Джей Джей Абрамс («Звёздный путь»). Режиссурой картины занимался Джулиус Эйвери, обладатель призов Сандэнса, Каннского и Берлинского кинофестивалей за короткометражную драму «Канистра бензина».



Действие новой картины разворачивается накануне высадки союзников в Нормандии. Два американских десантника проникают в оккупированный немцами посёлок, чтобы разрушить их радиомачту. Однако лазутчикам предстоит столкнуться не только с фашистскими военными, но и с зомби, а также другими паранормальными последствиями нацистских экспериментов.

Главные роли в фильме исполнили Боким Вудбайн, Уайат Расселл, Йохан Филип Асбек, Иэн Де Кестекер, Джейкоб Андерсон, Элен Кардона, Джон Магаро, Йован Адепо, Марк Риссман и Эва Мадьяр.

В российский прокат лента выйдет 25 октября 2018 года.
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Джей Джей АбрамсБоким ВудбайнИэн Де КестекерУайат РасселлМарк Риссман

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Американские солдаты столкнулись с нацистами-зомби фотографии
Американские солдаты столкнулись с нацистами-зомби фотографии
Американские солдаты столкнулись с нацистами-зомби фотографии
Американские солдаты столкнулись с нацистами-зомби фотографии
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