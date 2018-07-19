Американские солдаты столкнулись с нацистами-зомби

В сети появился трейлер фантастического боевика «Оверлорд»
, продюсером которого выступил Джей Джей Абрамс
(«Звёздный путь»
). Режиссурой картины занимался Джулиус Эйвери
, обладатель призов Сандэнса, Каннского и Берлинского кинофестивалей за короткометражную драму «Канистра бензина»
.
Действие новой картины разворачивается накануне высадки союзников в Нормандии. Два американских десантника проникают в оккупированный немцами посёлок, чтобы разрушить их радиомачту. Однако лазутчикам предстоит столкнуться не только с фашистскими военными, но и с зомби, а также другими паранормальными последствиями нацистских экспериментов.
Главные роли в фильме исполнили Боким Вудбайн
, Уайат Расселл
, Йохан Филип Асбек
, Иэн Де Кестекер
, Джейкоб Андерсон
, Элен Кардона
, Джон Магаро
, Йован Адепо
, Марк Риссман
и Эва Мадьяр
.
В российский прокат лента выйдет 25 октября 2018 года.
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