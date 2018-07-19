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Вахтанг Кикабидзе отмечает юбилей

19 июля
2018 год

Новости кино >>
19 июля 2018
Грузинский актер, сценарист и кинорежиссёр Вахтанг Кикабидзе отмечает сегодня 80-летний юбилей.

Он родился в Тбилиси и с ранних лет был близок к искусству. Будущий актер интересовался музыкой, всерьез увлекался рисованием, а в старшей школе начал заниматься пением.

Вахтанг Кикабидзе отмечает юбилей
фото: Артем Геодакян/ТАСС

Дебют Кикабидзе в кино состоялся в 1966 году: тогда ему досталась одна из главных ролей в комедии Николоза Санишвили «Встреча в горах».

В фильмографии Кикабидзе более 45 проектов. Среди знаковых работ актера – ленты «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «ТАСС уполномочен заявить» и другие. В 1981 году он впервые по собственному сценарию снял комедию в четырёх новеллах «Будь здоров, дорогой!».

Кикабидзе – лауреат многих международных песенных конкурсов и кинофестивалей, а также Государственной премии СССР.
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персоны
Вахтанг КикабидзеНиколоз Санишвили
фильмы
Будь здоров, дорогой!Встреча в горахМелодии Верийского кварталаНе горюй!ТАСС уполномочен заявить...

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