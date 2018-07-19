Вахтанг Кикабидзе отмечает юбилей

Грузинский актер, сценарист и кинорежиссёр Вахтанг Кикабидзе
отмечает сегодня 80-летний юбилей.
Он родился в Тбилиси и с ранних лет был близок к искусству. Будущий актер интересовался музыкой, всерьез увлекался рисованием, а в старшей школе начал заниматься пением.
фото: Артем Геодакян/ТАСС
Дебют Кикабидзе в кино состоялся в 1966 году: тогда ему досталась одна из главных ролей в комедии Николоза Санишвили
«Встреча в горах
».
В фильмографии Кикабидзе более 45 проектов. Среди знаковых работ актера – ленты «Не горюй!
», «Мелодии Верийского квартала
», «ТАСС уполномочен заявить
» и другие. В 1981 году он впервые по собственному сценарию снял комедию в четырёх новеллах «Будь здоров, дорогой!
».
Кикабидзе – лауреат многих международных песенных конкурсов и кинофестивалей, а также Государственной премии СССР.
обсуждение >>