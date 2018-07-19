Михаил Ефремов стал царем, а Антон Шагин - Иванушой-дурачком

«Зритель любит сказки, особенно наши. Все потому, что в таких историях для нас больше сегодняшнего, чем в современном реалистичном фильме. В сказке заложены качества национального характера и жизненного уклада. Кроме того, в нашей картине есть и любовная линия — Иван совершает все подвиги с помощью своего волшебного товарища Конька-Горбунка из-за любви. Лично я очень люблю эту сказку и не совру, если скажу, что в детстве ее раз 20 перечитывал», – рассказал Сельянов.
фото: Наше кино
Несмотря на то, что «Конек-Горбунок» написан Ершовым в стихах, на экране герои будут говорить обычными фразами, но очень близко к тексту. Над сценарием ленты трудились Алексей Бородачев и вместе с режиссером.
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