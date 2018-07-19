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Михаил Ефремов стал царем, а Антон Шагин - Иванушой-дурачком

19 июля
2018 год

Новости кино >>
19 июля 2018
В Санкт-Петербурге стартовали съемки масштабного сказочного блокбастера «Конек-Горбунок».

В экранизации одноименной сказки Петра Ершова о приключениях крестьянского сына Ивана-дурака и его верного помощника задействованы Павел Деревянко, Антон Шагин, Михаил Ефремов, Паулина Андреева, Лейсан Утяшева, Ян Цапник и Олег Тактаров.

Михаил Ефремов стал царем, а Антон Шагин - Иванушой-дурачком
фото: Наше кино

Режиссерское кресло ленты занял Олег Погодин, а продюсерами проекта выступают Сергей Сельянов, Александр Горохов и Антон Златопольский.

«Зритель любит сказки, особенно наши. Все потому, что в таких историях для нас больше сегодняшнего, чем в современном реалистичном фильме. В сказке заложены качества национального характера и жизненного уклада. Кроме того, в нашей картине есть и любовная линия — Иван совершает все подвиги с помощью своего волшебного товарища Конька-Горбунка из-за любви. Лично я очень люблю эту сказку и не совру, если скажу, что в детстве ее раз 20 перечитывал», – рассказал Сельянов.

Михаил Ефремов стал царем, а Антон Шагин - Иванушой-дурачком
фото: Наше кино

Несмотря на то, что «Конек-Горбунок» написан Ершовым в стихах, на экране герои будут говорить обычными фразами, но очень близко к тексту. Над сценарием ленты трудились Алексей Бородачев и вместе с режиссером.

Визуальные эффекты к «Коньку-Горбунку» создает компания CGF, работавшая над такими картинами как «Движение вверх», «Время первых», «Викинг» и «Экипаж».
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персоны
Паулина АндрееваАлексей БородачёвАлександр ГороховПавел ДеревянкоМихаил ЕфремовАнтон ЗлатопольскийОлег ПогодинСергей СельяновОлег ТактаровЯн ЦапникАнтон Шагин
фильмы
ВикингВремя первыхДвижение вверхКонёк-горбунокЭкипаж

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