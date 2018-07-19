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«Человек на Луне» откроет 75-й Венецианский кинофестиваль

19 июля
2018 год

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19 июля 2018
Премьера нового фильма оскароносного режиссера Дэмиена Шазелла «Человек на Луне» состоится в рамках открытия 75-го Венецианского кинофестиваля 29 августа.

Главные роли в проекте по сценарию Джоша Сингера исполнили Райан Гослинг и Клер Фой. Биографическая лента об астронавте Ниле Армстронге и его высадке на спутнике Земли будет участвовать в основном конкурсе фестиваля.



Венецианский кинофестиваль продлится в этом году до 8 сентября. Полная программа смотра, жюри которого возглавил Гильермо дель Торо, будет представлена в Риме 25 июля.
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