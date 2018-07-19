«Человек на Луне» откроет 75-й Венецианский кинофестиваль

Премьера нового фильма оскароносного режиссера Дэмиена Шазелла
«Человек на Луне
» состоится в рамках открытия 75-го Венецианского кинофестиваля
29 августа.
Главные роли в проекте по сценарию Джоша Сингера исполнили Райан Гослинг
и Клер Фой
. Биографическая лента об астронавте Ниле Армстронге и его высадке на спутнике Земли будет участвовать в основном конкурсе фестиваля.
Венецианский кинофестиваль продлится в этом году до 8 сентября. Полная программа смотра, жюри которого возглавил Гильермо дель Торо
, будет представлена в Риме 25 июля.
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