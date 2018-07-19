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Елена Лядова и Владимир Вдовиченков выберут лучшие короткометражки

19 июля
2018 год

Новости кино >>
19 июля 2018
Фестиваль короткометражного кино «Короче», который в этом году, уже в шестой раз, пройдет в Калининграде с 17 по 19 августа, объявил состав жюри. По традиции главной судейской коллегии станет продюсер Игорь Толстунов.

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков выберут лучшие короткометражки

Помимо него в состав жюри нынешнего года вошли режиссер «Легенды №17» и «Экипажа» Николай Лебедев, который сейчас вместе с Толстуновым (а также его коллегами Рубеном Дишдишяном и Константином Эрнстом) работают над новой экранизацией романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Вместе с ним короткометражные работы конкурсантов шестого «Короче» оценят актеры Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, продюсер и бывший глава ТНТ Игорь Мишин, а также писатель и почетный житель Калининграда Евгений Гришковец.

Фестиваль «Короче» является самым значимым в России конкурсом короткометражного кино. Он проходит в Калининграде с 2013 года. Победителем прошлогоднего смотра стала лента «Лалай-Балалай» Руслана Братова, который недавно объявил о запуске в производство своего дебютного полного метра.
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Владимир ВдовиченковЕвгений ГришковецРубен ДишдишянНиколай Лебедев (III)Елена ЛядоваИгорь МишинИгорь ТолстуновКонстантин Эрнст
фильмы
Лалай-БалалайЛегенда №17Экипаж

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