Елена Лядова и Владимир Вдовиченков выберут лучшие короткометражки

Фестиваль короткометражного кино «Короче
», который в этом году, уже в шестой раз, пройдет в Калининграде с 17 по 19 августа, объявил состав жюри. По традиции главной судейской коллегии станет продюсер Игорь Толстунов
.
Помимо него в состав жюри нынешнего года вошли режиссер «Легенды №17
» и «Экипажа
» Николай Лебедев
, который сейчас вместе с Толстуновым (а также его коллегами Рубеном Дишдишяном
и Константином Эрнстом
) работают над новой экранизацией романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита
».
Вместе с ним короткометражные работы конкурсантов шестого «Короче» оценят актеры Елена Лядова
и Владимир Вдовиченков
, продюсер и бывший глава ТНТ Игорь Мишин
, а также писатель и почетный житель Калининграда Евгений Гришковец
.
Фестиваль «Короче» является самым значимым в России конкурсом короткометражного кино. Он проходит в Калининграде с 2013 года. Победителем прошлогоднего смотра стала лента «Лалай-Балалай
» Руслана Братова, который недавно объявил о запуске в производство своего дебютного полного метра
.
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