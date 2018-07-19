Елена Лядова и Владимир Вдовиченков выберут лучшие короткометражки

ревью

Почти хоррор – про секту, временные петли и свободу выбора

«Паранормальное»: В чем сила, брат?

Не своей, а Альбуса Дамблдора

Лайфстайл

«Как вам не стыдно? Вы такая прекрасная актриса»: Лия Ахеджакова о работе в театре

80-летняя актриса рассказала, как ее чуть не побили после спектакля