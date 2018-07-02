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Даниил Спиваковский сыграл в экранизации рассказа Надежды Тэффи

2 июля
2018 год

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2 июля 2018
Даниил Спиваковский исполнил роль мужа Олечки Розовой в адаптации рассказа Надежды Тэффи «Жизнь и воротник».

Режиссером проекта, названного «Воротничок», выступила Виктория Рунцова, которая также сыграла главную героиню рассказа. Кроме того, она работала над сценарием ленты вместе с Александром Егоровым, Михаилом Какубери и Алексеем Харитоновым.

«В наши дни люди стали слишком зависимы от вещей. И этот фильм призван напомнить им об этом. Фильм говорит о том, что погоня за вещами часто приводит к подмене и потере истинных ценностей, – считает режиссер. – И это проблема не только нашего времени. Люди сталкивались с этим и 20, и 50, и 100 лет назад. Поэтому, экранизируя рассказ, я сохранила эпоху, а именно 1910-й год».

Даниил Спиваковский сыграл в экранизации рассказа Надежды Тэффи

Роли в ленте также исполнили Алла Будницкая и Павел Артемьев. Александр Васильев озвучил «воротничок», который стал полноценным персонажем. «Анимация воротничка доставила немало хлопот. Дело все в том, что тесты, сделанные на препродакшене не дали желаемого результата во время постпродакшена. Поэтому сам метод и способ анимации пришлось изобретать заново уже после съемок фильма», – рассказала Рунцова о процессе создания образа героя.



Продюсерами картины выступили Юрий Ярушников и Александра Ефимова.

По сюжету жизнь прилежной жены Олечки Розовой переворачивается с ног на голову после покупки воротничка, который становится ее внутренним голосом и заставляет идти на необдуманные поступки. Воротничок, по сути, управляет героиней и в итоге разрушает ее семейное счастье.
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персоны
Павел АртемьевАлла БудницкаяВиктория РунцоваДаниил СпиваковскийАлексей Харитонов (II)
фильмы
Воротничок

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