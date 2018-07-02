Наоми Скотт присоединилась к ремейку «Ангелов Чарли»

Главную роль в ленте также исполнит Кристен Стюарт. Кроме того, создатели все еще ведут переговоры с Лупитой Нионго на счет роли третьего агента.
фото: GETTY IMAGES MIKE PONT/FILMMAGIC
Режиссёрское кресло картины, над сценарием которой работали Карло Бернар, Даг Миро и Дэвид Оберн, заняла Элизабет Бэнкс.
В центре сюжета нового фильма окажется агент Со Бэй, цель которой – стать частью команды Ангелов Чарли. Но её планам помешал некто Ронни Петанкан, который похитил остальных Ангелов. На помощь главной героине приходит Нэйтан Вудхолл: вместе они намерены спасти будущих коллег Бэй.
Старт съемок, которые пройдут в Берлине, перенесли с апреля этого года на сентябрь. Выпустить ленту в прокат теперь планируется не в июне, а в январе 2019 года.
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