Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Наоми Скотт присоединилась к ремейку «Ангелов Чарли»

2 июля
2018 год

Новости кино >>
2 июля 2018
Наоми Скотт, известная по боевику «Могучие рейнджеры», получила одну из главных ролей в ремейке «Ангелов Чарли». Об этом сообщает ScreenRant.

Главную роль в ленте также исполнит Кристен Стюарт. Кроме того, создатели все еще ведут переговоры с Лупитой Нионго на счет роли третьего агента.

Наоми Скотт присоединилась к ремейку «Ангелов Чарли»
фото: GETTY IMAGES MIKE PONT/FILMMAGIC

Режиссёрское кресло картины, над сценарием которой работали Карло Бернар, Даг Миро и Дэвид Оберн, заняла Элизабет Бэнкс.

В центре сюжета нового фильма окажется агент Со Бэй, цель которой – стать частью команды Ангелов Чарли. Но её планам помешал некто Ронни Петанкан, который похитил остальных Ангелов. На помощь главной героине приходит Нэйтан Вудхолл: вместе они намерены спасти будущих коллег Бэй.

Старт съемок, которые пройдут в Берлине, перенесли с апреля этого года на сентябрь. Выпустить ленту в прокат теперь планируется не в июне, а в январе 2019 года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Элизабет БэнксЛупита НионгоКристен Стюарт
фильмы
Ангелы ЧарлиМогучие рейнджеры

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Ольга Лозовая
1 июля ушла из жизни актриса Ольга Лозовая.
Андрей Можаев
29 июня ушёл из жизни сценарист Андрей Можаев.
Валерий Милошенко
29 июня ушёл из жизни актёр Валерий Милошенко.

День рождения >>

Ия Арепина
Станислав Бондаренко
Александр Голубев
Павел Деревянко
Галина Звягинцева
Татьяна Пилецкая
Любовь Полехина
Наталья Рудова
Александра Турган
Эндрю Дивофф
Линдсей Лохан
Сами Насери
Мария Пакульнис
Сол Рубинек
Эшли Тисдейл
Ига Цембжиньская
все родившиеся 2 июля >>

Афиша кино >>

Невидимка
криминальный фильм, триллер
США, 2018
Зверь
драма
Великобритания, 2017
Париж. Город Zомби
фильм ужасов, фильм-катастрофа
Франция, 2018
Попробуй, подкати
комедия
Бельгия, Франция, 2018
Пылающий
детектив, мистика, триллер, экранизация
Южная Корея, 2018
Человек-Муравей и Оса
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2018
Кто украл Banksy
арт-хаус, комедия
Италия, 2018
Книжный клуб
комедия
США, 2018
Во власти стихии
боевик, драма, приключения, триллер
США, 2018
Инсомния
детектив, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, Уругвай, 2018
50 весенних дней
трагикомедия
Франция, 2017
Джим Пуговка и машинист Лукас
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью