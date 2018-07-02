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Стартовали съемки мелодрамы «СССР» Алексея Рудакова

2 июля
2018 год

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2 июля 2018
Алексей Рудаков приступил к съемкам мелодрамы «СССР» для Первого канала. Об этом сообщает кинокомпания «Марс Медиа» на своей страничке в «Фейсбуке».

В съемках 12-серийного проекта заняты Илья Малаков, Филипп Бледный, Алексей Веселкин и Самвел Тадевосян.

Стартовали съемки мелодрамы «СССР» Алексея Рудакова

Сценарий ленты, действие которой развернется как раз во времена брежневского застоя, подготовили Марина и Сергей Дяченко.

По сюжету сериала четверо друзей возвращаются из армии, где вместе прошли огонь и воду, нештатные ситуации и спасли друг другу жизни. В шутку они называют себя «СССР» по первым буквам имен – Сергей, Семен, Самвел и Рома.

История дружбы и взросления развивается на фоне стремительно меняющейся страны, но у их «СССР», в отличие от Советского Союза, есть надежда. Союз друзей сохранится, хотя за десять лет не раз будет испытан на прочность.
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