Стартовали съемки мелодрамы «СССР» Алексея Рудакова

Алексей Рудаков
приступил к съемкам мелодрамы «СССР
» для Первого канала. Об этом сообщает кинокомпания «Марс Медиа
» на своей страничке в «Фейсбуке
».
В съемках 12-серийного проекта заняты Илья Малаков
, Филипп Бледный
, Алексей Веселкин
и Самвел Тадевосян
.
Сценарий ленты, действие которой развернется как раз во времена брежневского застоя, подготовили Марина
и Сергей Дяченко
.
По сюжету сериала четверо друзей возвращаются из армии, где вместе прошли огонь и воду, нештатные ситуации и спасли друг другу жизни. В шутку они называют себя «СССР» по первым буквам имен – Сергей, Семен, Самвел и Рома.
История дружбы и взросления развивается на фоне стремительно меняющейся страны, но у их «СССР», в отличие от Советского Союза, есть надежда. Союз друзей сохранится, хотя за десять лет не раз будет испытан на прочность.
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