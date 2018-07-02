«Нелюбовь», «Притяжение» и «Про любовь. Только для взрослых» соревнуются за звание лучшего фильма о Москве

Ленты «Про любовь. Только для взрослых
», «Притяжение
» и «Нелюбовь
» стали претендентами на приз
мэра столицы «За создание образа Москвы в киноискусстве».
Также за награду поборются картины «Большой
», «Призрак
», «Селфи
» и «Чистое искусство
». Кроме того, приз может достаться «Мифам
», «Деду Морозу. Битва магов
» или картине «Любовь и сакс
».
Шор-лист из 10 лент определила комиссия, в состав которой вошли президент «Союза кинематографистов РФ» Кирилл Разлогов
, директор Центра документального кино Софья Капкова
и гендиректор «Москино» Светлана Максимченко
.
Проголосовать за понравившийся фильм можно на сайте «Активный гражданин
». Выбрать победителя предстоит экспертам, но получившей наибольшее количество голосов картине будет начислен дополнительный бал.
Победитель, который получит 50 миллионов рублей, станет известен 25 августа. Лентам, занявшим второе и третье места, выделят 30 и 20 миллионов соответственно.
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