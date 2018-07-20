«Доводы рассудка» Джейн Остин станут фильмом

Алисия Уитт сыграет главную героиню в современной экранизации романа Джейн Остин «Доводы рассудка». Об этом сообщает издание Deadline.
Режиссерское кресло проекта заняли Алекс Апел и Джонатан Лисеки, который вместе с Барбарой Радеки готовит сценарий.
фото: JASON MERRITT/GETTY IMAGES
В центре сюжета окажется Рен Косгроу – счастливый одинокий трудоголик, успешно покорившая корпоративную лестницу. Однажды в компанию героини заявляется ее бывший, с которым ей приходится сотрудничать, как эмоционально тяжело ей бы не было. Со временем Рен находит в себе мужество и силы не только развивать компанию, но и наладить свою личную жизнь.
Дата начала съемок и релиза ленты пока остаются в секрете.
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