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Бен Платт и Гвинет Пэлтроу займутся политикой

20 июля
2018 год

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20 июля 2018
Бен Платт и Гвинет Пэлтроу исполнят главные роли в новом сериале Райана Мёрфи для Netflix. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

В комедии под названием «Политик» также сыграют Зои Дойч, Лора Дрейфус, Люси Бойнтон и Барбра Стрейзанд.

Бен Платт и Гвинет Пэлтроу займутся политикой
фото: John Angelillo/UPI

Пока что запланировано два сезона проекта: в центре каждого из них – новая политическая гонка, участником которой является богатый политик из Санта-Барбары Пейнтон.

Съемки картины планируется начать в конце лета.
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Люси БойнтонЗои ДойчГвинет ПэлтроуБарбра Стрейзанд

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