Бен Платт и Гвинет Пэлтроу займутся политикой

Бен Платт
и Гвинет Пэлтроу
исполнят главные роли в новом сериале Райана Мёрфи
для Netflix. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter
.
В комедии под названием «Политик
» также сыграют Зои Дойч
, Лора Дрейфус
, Люси Бойнтон
и Барбра Стрейзанд
.
фото: John Angelillo/UPI
Пока что запланировано два сезона проекта: в центре каждого из них – новая политическая гонка, участником которой является богатый политик из Санта-Барбары Пейнтон.
Съемки картины планируется начать в конце лета.
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