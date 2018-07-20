Суперсемейка возвращается на родину

Кино-театр.ру представляет трейлер фантастической комедии Дмитрия Дьяченко «СуперБобровы. Народные мстители»
- сиквела истории о российской семье супергероев
, вышедшей в 2016 году. Кассовые сборы первой части составили около $4,4 млн.
Действие картины начинается в Таиланде, где семья Бобровых скрылась от правосудия. Теперь им приходится выступать в цирке-шапито, демонстрируя туристам свои суперспособности. Быть «цирковыми обезьянками» семейству явно не по душе — все хотят домой, на Родину. У Олега (Павел Деревянко
) и Светы (Оксана Акиньшина
) разлад в отношениях: она мечтает о детях, а Олегу совсем не до этого. И вот очередной скандал в семье: Олег уходит, хлопнув дверью. Возвращается, а Бобровых нет. Они уехали. Олегу приходится отправиться в Россию. На Родине ему предстоит не только вновь завоевать сердце Светы, но и объединить суперсилы семейства Бобровых в схватке со злодеями планетарного масштаба, сделав из нерадивых родственников настоящих супергероев.
Главные роли в картине исполнили Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Ирина Пегова
, Роман Мадянов
, Владимир Толоконников
, Даниил Вахрушев
, Роман Курцын
и Елена Валюшкина
.
В российский прокат «СуперБобровы. Народные мстители»
выйдут 1 ноября 2018 года.
обсуждение >>