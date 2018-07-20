Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Суперсемейка возвращается на родину

20 июля
2018 год

Новости кино >>
20 июля 2018
Кино-театр.ру представляет трейлер фантастической комедии Дмитрия Дьяченко «СуперБобровы. Народные мстители» - сиквела истории о российской семье супергероев, вышедшей в 2016 году. Кассовые сборы первой части составили около $4,4 млн.


Действие картины начинается в Таиланде, где семья Бобровых скрылась от правосудия. Теперь им приходится выступать в цирке-шапито, демонстрируя туристам свои суперспособности. Быть «цирковыми обезьянками» семейству явно не по душе — все хотят домой, на Родину. У Олега (Павел Деревянко) и Светы (Оксана Акиньшина) разлад в отношениях: она мечтает о детях, а Олегу совсем не до этого. И вот очередной скандал в семье: Олег уходит, хлопнув дверью. Возвращается, а Бобровых нет. Они уехали. Олегу приходится отправиться в Россию. На Родине ему предстоит не только вновь завоевать сердце Светы, но и объединить суперсилы семейства Бобровых в схватке со злодеями планетарного масштаба, сделав из нерадивых родственников настоящих супергероев.

Главные роли в картине исполнили Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Ирина Пегова, Роман Мадянов, Владимир Толоконников, Даниил Вахрушев, Роман Курцын и Елена Валюшкина.

В российский прокат «СуперБобровы. Народные мстители» выйдут 1 ноября 2018 года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
От «Ворониных» до «Нелюбви»: 5 фильмов и 4 сериала про современную российскую семью
«СуперБобровы»: Метеорит пленительного счастья
Поиск по меткам
Российские фильмысиквелТрейлер
персоны
Оксана АкиньшинаЕлена ВалюшкинаДаниил ВахрушевПавел ДеревянкоДмитрий ДьяченкоРоман КурцынИрина ПеговаВладимир Толоконников
фильмы
СуперБобровыСуперБобровы. Народные мстители

фотографии >>
Суперсемейка возвращается на родину фотографии
Суперсемейка возвращается на родину фотографии
Суперсемейка возвращается на родину фотографии
Суперсемейка возвращается на родину фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Иза Высоцкая
20 июля ушла из жизни актриса Иза Высоцкая.
Владислав Жуковский
17 июля ушёл из жизни актёр Владислав Жуковский.

День рождения >>

Олег Анофриев
Гражина Байкштите
Константин Давыдов
Светлана Кондратова
Энн Краам
Виктория Лепко
Миндаугас Папинигис
Геннадий Фролов
Людмила Чурсина
Алексей Шутов
Мирей Бален
Натали Вуд
Анна Дымна
Лоран Люка
Дайана Ригг
Джош Холлоуэй
Пауль Хубшмид
все родившиеся 20 июля >>

Афиша кино >>

Зои
мелодрама, научная фантастика
США, 2018
Килиманджара
комедия, мелодрама
Россия, 2018
Клуб миллиардеров
биография, драма, триллер
США, 2018
Офисный беспредел
боевик, комедия, фильм ужасов
США, 2018
Паранормальное
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2017
Это чёртово сердце
драма, комедия
Германия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью