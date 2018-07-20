Александр Петров мстит по-страшному

В сети появился трейлер финальной серии эпопеи о Николае Васильевиче Гоголе. «Страшная месть»
, написанная Натальей Меркуловой
и Алексеем Чуповым
, стартует в российском прокате 30 августа. Как и предыдущие части, последнюю снял режиссер Егор Баранов
.
Две сотни лет назад малороссийские хутора разоряла шайка нехристей-ляхов во главе с могущественным колдуном. С тех пор рыщет в окрестностях Диканьки неизвестный Чёрный Всадник, ловит молодых девушек и жестоко расправляется с ними, будто мстит за что. И следующей его жертвой может стать Лиза. Чтобы спасти возлюбленную, писарь Николай Гоголь должен разбить злые чары и победить древнее проклятье. Ни одному из смертных ещё не удавалось это. К счастью, на помощь Гоголю приходит гениальный столичный сыщик Яков Гуро, и у него уже есть главный подозреваемый...
«Мы понимаем, каково это – ждать финала истории и верить в то, что он не разочарует. В «Страшной мести» всё перевернётся с ног на голову и каждый окажется не тем, кем представлялся
, – рассказал продюсер ленты Валерий Федорович
. – Но мы делаем ставку не только на неожиданные сюжетные ходы. Мы уделили много времени и внимания спецэффектам, чтобы они были одновременно впечатляющими и зрелищными, и, в то же время, органично смотрелись в пространстве картины, выглядели убедительно. В «Страшной мести» будет ещё больше экшена – мы движемся к развязке очень динамично. И конечно, на атмосфере картины не могло не отразиться возвращение Гуро в исполнении Олега Меньшикова, который приносит с собой в фильм нотки чёрного юмора, сарказма и особого обаяния, присущего только этому выдающемуся актёру
».
Главные роли в картине исполнили Александр Петров
, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин
, Виталий Коваленко
, Кирилл Зайцев
(злой колдун), Таисия Вилкова
, Артём Ткаченко
, Ксения Разина
, Юрий Уткин
, Владислав Демьяненко
и Павел Деревянко
в образе Александра Сергеевича Пушкина.
Франшиза «Гоголь»
стала одним из кассовых российских хитов последних лет. Первые две серии собрали в прокате около 1 миллиарда рублей, который принесли в кинотеатры 4 млн зрителей.
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