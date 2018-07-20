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Джейсон Кларк станет фаворитом Екатерины Великой

20 июля
2018 год

Новости кино >>
20 июля 2018
Джейсон Кларк присоединился к актерскому составу мини-сериала «Екатерина Великая», в котором роль императрицы исполнит Хелен Миррен. Об этом сообщает издание Variety.

Джейсон Кларк станет фаворитом Екатерины Великой
фото: Desiree Navarro/WireImage

Актер сыграет создателя Черноморского военного флота князя Григория Потемкина. В центре сюжета проекта будет не только политический курс императрицы, но и ее отношения с Потемкиным.

Режиссерское кресло сериала занял Филип Мартин, а его сценарий подготовил Найджел Уильямс. Продюсированием картины займутся Дэвид М. Томпсон и Чарльз Паттинсон вместе с Миррен.
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