Джейсон Кларк станет фаворитом Екатерины Великой

Джейсон Кларк
присоединился к актерскому составу мини-сериала «Екатерина Великая
», в котором роль императрицы исполнит Хелен Миррен
. Об этом сообщает издание Variety
.
фото: Desiree Navarro/WireImage
Актер сыграет создателя Черноморского военного флота князя Григория Потемкина. В центре сюжета проекта будет не только политический курс императрицы, но и ее отношения с Потемкиным.
Режиссерское кресло сериала занял Филип Мартин
, а его сценарий подготовил Найджел Уильямс
. Продюсированием картины займутся Дэвид М. Томпсон
и Чарльз Паттинсон
вместе с Миррен.
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